Bộ Công an biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc trong vụ bắt kẻ gây thảm án ở Đồng Nai

Ngày 6/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị-địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo, ngày 2/10 tại thôn 6, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng: Một đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng bắn chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận.

Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự đã khẩn trương vào cuộc. Chỉ sau hơn 2 ngày điều tra, đến 15h30 ngày 5/10, các đơn vị phối hợp đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều tang vật.

Trong Thư khen, Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: “Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII”.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương củng cố hồ sơ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm đối tượng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy, lập nhiều chiến công hơn nữa, góp phần xây dựng xã hội an toàn, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân./.