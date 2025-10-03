Đồng Nai quyết định biên chế làm việc tại các đơn vị, địa phương

Ngày 3/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) quyết nghị 13 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đáng chú ý, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết quyết định biên chế cán bộ, công chức; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2025.

Đây là Nghị quyết đầu tiên về giao chỉ tiêu biên chế sau khi hợp nhất tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Đồng Nai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7. Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết nghị số biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã là 11.653 chỉ tiêu.

Biên chế số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 60.584 chỉ tiêu. Số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập là 2.875 chỉ tiêu. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 3.039 chỉ tiêu.

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở nhu cầu, tình hình quản lý biên chế công chức, người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổng số biên chế công chức, người làm việc được giao.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết nghị 12 nội dung quan trọng khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế-xã hội, tài chính, quy hoạch, giao thông, môi trường.

Trong đó gồm: Nghị quyết về mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh; mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan, xã Xuân Lộc; chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em và giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh... Phát biểu bế mạc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cho biết, việc thông qua 13 nghị quyết trên tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, liên tục, thống nhất, không để khoảng trống pháp lý trong việc áp dụng, triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương hiện nay.

Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị, cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) và tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) đã ban hành trong lĩnh vực có liên quan, nhất là chế độ, chính sách đặc thù kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản hành chính để quyết định việc áp dụng hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.

Từ đó, nhằm tạo sự thống nhất của hệ thống pháp luật của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; bố trí, đảm bảo nguồn lực; thực hiện tốt giải pháp nhằm đưa các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thực sự đi vào cuộc sống./.

