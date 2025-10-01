Chủ tịch nước: TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Chiều 1/10, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trung tâm chính trị xã Tân An Hội để ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu xã Đông Thạnh có sự tham gia của cử tri đến từ 11 xã mới được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ thuộc huyện Củ Chi trước đây, và Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, thuộc huyện Hóc Môn trước đây.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về hoạt động của Đoàn trong thời gian qua, cũng như những nội dung chính của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan tâm khác, các ý kiến cử tri đánh giá cao Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phản ánh được ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thành phố tại kỳ họp thứ 9.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Tân An Hội, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Về cơ bản, cử tri 11 xã bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước các quyết sách của Trung ương và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời cũng thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, vấn đề còn bất cập từ thực tiễn đời sống, những tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm liên quan đến quy hoạch, đất đai, giao thông, thủ tục hành chính sau sáp nhập, chính sách cán bộ cơ sở.

Cụ thể liên quan đến lĩnh vực đất đai-quy hoạch-xây dựng, cử tri Võ Hữu Hạnh, ấp Trung 2, xã Củ Chi phản ánh khi xây dựng các điều luật, nghị định đề nghị xem xét kỹ, xây dựng dựa trên mức sống, mức thu nhập của đại đa số người lao động, tránh đưa ra các mức thuế, mức phạt cao hơn quá nhiều so với mức sống của người dân lao động, trong khi thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam chưa cao, nhất là trong vấn đề thuế chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Về vấn đề chế độ chính sách, cử tri Nguyễn Hữu Tiến, ấp Bàu Tre 2B, xã Tân An Hội cho biết những người tham gia kháng chiến từ năm 15 trở lên được hưởng trợ cấp hằng tháng, nhưng những người dưới 15 năm thì không được hỗ trợ gì, có những người 14 năm hoặc 14 năm mấy tháng, như vậy thì quá thiệt thòi cho những người từng tham gia kháng chiến.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp những kiến nghị của cử tri cũng như tiếp thu những ý kiến của cử tri để trao đổi, triển khai.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch nước cho biết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tổng kết hoạt động cả nhiệm kỳ, vừa định hướng cho giai đoạn phát triển mới; trong đó Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có khoảng 45 dự án luật, nghị quyết và 13 nhóm nội dung lớn về kinh tế-xã hội, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch nước cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động nhanh, phức tạp và khó lường, đất nước luôn vững vàng, sáng tạo, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua thách thức; kiên định đường lối đối nội, đối ngoại và mục tiêu, con đường, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Năm 2025 là năm bản lề, tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và các Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tình hình kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, trong đó GDP ước đạt 8%, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 510 tỷ USD, bình quân đầu người vượt 5.000 USD, Việt Nam chính thức bước vào nhóm nước thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, nợ công, bội chi trong giới hạn an toàn, các cân đối lớn được bảo đảm. Xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch phục hồi mạnh mẽ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao.

Cùng với đó, văn hóa, xã hội, an sinh, giáo dục, y tế tiếp tục có nhiều tiến bộ rõ nét; công tác xóa nhà tạm, phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả vượt bậc; chỉ số hạnh phúc quốc gia tăng mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng, uy tín, vị thế đất nước ngày càng nâng cao. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, được đẩy mạnh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Chủ tịch nước khẳng định những kết quả quan trọng đó của đất nước là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đổi mới của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, chính quyền các cấp; cùng với sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước một thời khắc lịch sử, kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội XV, chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I sau khi mở rộng địa giới và bầu cử Quốc hội khóa XVI cùng Hội đồng nhân dân; Chủ tịch nước cho rằng trong mạch chảy chung ấy, Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội sẽ bàn và quyết định những định hướng chiến lược, sẽ xác định rõ những định hướng lớn, những mục tiêu chiến lược lâu dài để đưa Thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững hơn.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền của Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo, giải quyết một số vấn đề lớn, quan trọng mà cử tri rất quan tâm, có ý kiến, kiến nghị, trong đó các lĩnh vực như giao thông, hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, môi trường; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch nước lưu ý các nghị quyết của Đảng đã vạch ra đường hướng phát triển lâu dài, nhưng chính những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày mới là thước đo thuyết phục nhất đối với niềm tin của nhân dân. Khi người dân cảm nhận rõ rệt sự đổi thay từ những việc gần gũi - từ căn nhà ở, con đường đi làm, hồ sơ hành chính, trường học, bệnh viện - thì đó chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của chính quyền.

Về những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc của bà con cử tri, Chủ tịch nước yêu cầu Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nhấn mạnh mỗi thành công của đất nước, của Thành phố đều có sự đóng góp quý báu của bà con nhân dân, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đoàn kết, đồng lòng cùng cả nước, chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, hùng cường, sánh vai cùng bạn bè quốc tế như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV Chiều 1/10/2025, tại xã Tân An Hội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 11 xã ở Thành phố Hồ Chí Minh trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.