Đồng Nai: Đến 2030 đạt các tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, chiều 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc. Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khẳng định tiếp tục kiên định, đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào mục tiêu, lý tưởng, bản lĩnh và khát vọng phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Đại hội khẳng định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, khát vọng phát triển; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức; đi đầu trong phát triển kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới và tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy vai trò trung tâm vùng Đông Nam Bộ, cùng cả nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát triển có trọng tâm, trọng điểm dựa trên phát huy lợi thế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nội lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ, hài hòa giữa các địa phương, các vùng trong tỉnh; cấu trúc lại không gian phát triển của tỉnh làm động lực mới, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tỉnh tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, các công trình chiến lược như Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, cụm cảng Phước An, Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, các khu công nghiệp lớn và các tuyến giao thông huyết mạch; tăng cường năng lực kiểm soát biên giới, xây dựng khu vực biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tuyến kết nối sân bay Long Thành và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây đang thi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong 5 năm tới, nghị quyết Đại hội khẳng định triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hai động lực gồm: Phát triển công nghiệp với cốt lõi là thu hút các nhà đầu tư chiến lược thế hệ mới, lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu và tiếp tục thu hút vào các khu công nghiệp tiềm năng, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ; phát triển dịch vụ với hạt nhân là đô thị dịch vụ tổng hợp Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm trung tâm thương mại tự do và hệ sinh thái dịch vụ hàng không-logistics-thương mại-du lịch.

Tập trung khắc phục những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, bảo đảm ổn định và phát triển bền vững; khai thác tối đa tác động lan tỏa của Cảng hàng không quốc tế Long Thành về đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông, đô thị và gia tăng giá trị kinh tế.

Tập trung thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và định hướng không gian phát triển vùng, liên vùng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 đạt: Công nghiệp-xây dựng chiếm 60-64%; nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5-7%; thương mại-dịch vụ: 25-28%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 5-6%.

Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%; tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân 10-12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 30-35% GRDP; số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 là 36.000 doanh nghiệp… Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; đây là tiền đề, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh nhà, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị, ngay sau Đại hội các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra./.

