Đồng Nai lần đầu tiên xây làng du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp

Xây dựng Làng Văn hóa-Du lịch Tân Triều trở thành mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân, nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Đồng Nai lần đầu tiên xây dựng Làng Văn hóa-Du lịch Tân Triều với hạ tầng phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới; kết hợp chặt chẽ việc khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch; giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Làng du lịch nhằm tăng cường sự tương tác trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt giữa du khách và người dân địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù thể hiện bản sắc địa phương, mang tính cạnh tranh và góp phần thu hút du khách đến với Đồng Nai.

“Kế hoạch được triển khai trên cơ sở phát huy tối đa sự tham gia của người dân và cộng đồng; do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi dưới sự hỗ trợ về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tư vấn” - Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu, đồng thời cho biết, việc xây dựng mô hình Làng Văn hóa-Du lịch Tân Triều không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không xây dựng các công trình kiên cố.

Dự án chỉ chỉnh trang nhà cửa đang có thành không gian đón khách và chủ yếu dựa vào tập quán sản xuất và yếu tố văn hóa bản địa để khai thác phát triển du lịch.

Tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thí điểm Làng Văn hóa-Du lịch Tân Triều trong hai năm 2025 và 2026; Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là đơn vị chỉ đạo thực hiện; chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển các chuỗi sản phẩm du lịch gắn với điểm đến hình thành tuyến du lịch Tân Triều gồm: phát triển điểm đến sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; sản phẩm du lịch nghề truyền thống gắn hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; điểm đến sản phẩm du lịch sức khỏe thảo dược gắn với hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; sản phẩm du lịch ẩm thực gắn với hoạt động trải nghiệm tại hộ gia đình; du lịch tâm linh gắn với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cộng đồng; du lịch gắn với hoạt động dịch vụ vận chuyển trải nghiệm tuyến; du lịch mua sắm gắn với mặt hàng OCOP và đặc sản tại cộng đồng.

Tài liệu ghi lại, làng bưởi Tân Triều, Đồng Nai có lịch sử hình thành từ năm 1869, khi một người Pháp mang hai cây bưởi từ Brazil đến trồng ở cù lao Tân Triều.

Nhờ thổ nhưỡng phù sa, cây bưởi phát triển mạnh mẽ, được người dân nhân giống và lan rộng khắp vùng, trở thành đặc sản và điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với một vùng chuyên canh bưởi bao quanh là sông Đồng Nai.

Làng bưởi Tân Triều có diện tích gần 400 ha, chủ yếu trồng 2 giống bưởi chính là bưởi đường lá cam và bưởi da xanh.

Năm 2012, bưởi Tân Triều được cấp chỉ dẫn địa lý với 2 dòng bưởi gồm bưởi đường lá cam và bưởi ổi. Bưởi Tân Triều hiện là một trong những loại nông sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân vùng đất Tân Triều./.

