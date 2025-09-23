Đồng bào Mông ở Pà Cò phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững

Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò và 3 xóm thuộc xã Đồng Tân, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đến năm 2030, xã Pà Cò đặt mục tiêu tăng thu ngân sách Nhà nước bình quân 10%/năm. Xã tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc để tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống nhân dân.

Tiềm năng phát triển du lịch gắn với bản sắc văn hóa

Xã Pà Cò có địa hình chủ yếu là đồi núi, khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng níu chân nhiều du khách khám phá và tìm hiểu văn hóa dân tộc Mông. Đó là điều kiện thuận lợi để người dân nơi đây đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, từ đó mở ra hướng phát triển kinh tế-xã hội.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Pà Cò cải thiện đáng kể. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phục vụ đời sống dân sinh đã làm thay đổi diện mạo các xóm, bản.

Pà Cò khai thác lợi thế thiên nhiên ban tặng để phát triển du lịch cộng đồng. Xã đang là điểm du lịch được du khách yêu thích, tìm đến để trải nghiệm và khám phá, với các loại hình du lịch đặc trưng là trải nghiệm văn hóa, cộng đồng.

Với độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, xã Pà Cò có hình thái khí hậu mát mẻ, trong lành. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Khai thác lợi thế, nhất là những đặc trưng trong văn hóa để phát triển du lịch, đến nay, xã Pà Cò có hàng chục hộ dân làm du lịch cộng đồng. Người dân nơi đây còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống như dệt vải lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, vẽ sáp ong...

Tới đây, du khách có rất nhiều trải nghiệm như săn mây, đi chợ phiên, chợ đêm vùng cao, thu hái chè, dệt lanh, nhuộm chàm... Khách du lịch không chỉ được trải nghiệm về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn tìm hiểu về truyền thống văn hóa và cuộc sống người dân nơi đây.

Khoảng năm 2002, chị Sùng Y Múa tìm tòi, học hỏi các hộ làm du lịch trong và ngoài tỉnh để thiết kế, xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch và bắt đầu đón khách.

Từ không gian kiến trúc ngôi nhà của người Mông, chị Y Múa đã quy hoạch và phát triển hơn 10 phòng ngủ riêng biệt và một nhà nghỉ cộng đồng cùng đầy đủ dịch vụ ăn nghỉ, hoạt động trải nghiệm thú vị.

Chị Sùng Y Múa, xã Pà Cò cho biết cộng đồng người Mông luôn gìn giữ được nhiều nét văn hóa riêng đậm nét của đồng bào. Đây là tiềm năng địa phương ít nơi còn có được.

Khai thác thế mạnh đó, hơn 10 năm qua, chị không ngừng nỗ lực xây dựng khu nghỉ dưỡng đón khách vừa để nâng cao thu nhập, vừa góp phần phát triển du lịch địa phương.

Không gian trưng bày văn hóa người Mông sắp được hoạt động của chị Sùng Y Múa tại xã Pà Cò. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đến nay, mỗi năm, có rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến với khu nghỉ dưỡng của gia đình chị Y Múa. Homestay Y Múa đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội… và các nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Australia...

Trung bình mỗi tháng, homestay thu hút khoảng 250 người. Nơi đây tạo việc làm cho 4-7 lao động, có thời gian cao điểm tăng lên 7-10 lao động, thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Với suy nghĩ, tâm huyết hướng tới cộng đồng, chị Y Múa đã góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng, là tấm gương của bản trong phát triển du lịch cộng đồng.

Chị Sùng Y Dớ, homestay Pà Cò Home chia sẻ, so với trước đây, người dân chỉ tập trung làm nông nghiệp, trồng ngô, sắn, chè... hiệu quả kinh tế làm du lịch cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần/năm.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển

Tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ xã Pà Cò, nhiệm kỳ 2025-2030, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xã tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Về phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, tăng cường đào tạo nghề và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân.

Xã tập trung quy hoạch lại đất ở, đất rừng, đất nông nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát huy giá trị bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân...

Du khách Pháp trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải thổ cẩm người Mông tại Homestay Y Múa xã Pà Cò. (Ảnh: Trọng Đạ/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò Sùng A Chênh mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục bổ sung kinh phí hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất còn thiếu; sửa chữa, xây thêm phòng làm việc, nhà công vụ cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chuyên môn, hướng dẫn triển khai quy trình hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức; mở rộng, nâng cấp đoạn Quốc lộ 15 sang Quốc lộ 6 và các tuyến đường hiện có trên địa bàn xã thuận tiện cho việc đi lại...

Xã Pà Cò chủ động cụ thể hóa và ban hành nhiều đề án, dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Xã tập trung xây dựng mới và duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng cơ sở; phát triển mô hình kinh tế, sản phẩm đặc trưng, cho thu nhập cao như gà đen, sản phẩm nông nghiệp, homestay du lịch cộng đồng…

Thời gian tới, để du lịch cộng đồng tại xã Pà Cò khắc phục nhược điểm, phát huy lợi thế và phát triển hiệu quả, bền vững, trở thành sinh kế của các dân tộc, địa phương cần tạo sự đồng thuận, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm của người dân; sự chung tay hỗ trợ của chuyên gia du lịch, văn hóa, kinh tế; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả bằng các chương trình, đề án của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của xã hội.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần sáng tạo, xã Pà Cò có cơ sở để tin tưởng vào bước phát triển vượt bậc.

Một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp sẽ không chỉ là điểm đến hấp dẫn của du khách bốn phương mà còn là nơi người dân có thể yên tâm gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Hang Kia, Pà Cò - điểm đến đặc trưng văn hóa dân tộc Mông Hòa Bình Hai xã Hang Kia, Pà Cò, Mai Châu, nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, khí hậu trong lành, mát mẻ, quanh năm có mây, sương mù bao phủ với hình thái thời tiết của 4 mùa trong một ngày.