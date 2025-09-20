Phú Thọ: Điểm hẹn du lịch cộng đồng mới vùng Mường Thàng

Trong không gian núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, xóm Mừng với cảnh quan thiên nhiên tươi mát, trong lành cùng những mùa hoa rực rỡ và bản sắc văn hóa Mường đặc sắc đang vươn mình trở thành điểm sáng về du lịch cộng đồng, là điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Viên ngọc thô đang được đánh thức

Xóm Mừng là một bản của người Mường sinh sống, ở độ cao trên 600m so với mực nước biển.

Nơi đây, thời tiết quanh năm mát mẻ, cảnh quan hoang sơ với những cánh rừng già bao phủ, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn và những triền đồi thoai thoải. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào canh tác ngô, sắn, lúa hoặc khai thác sản vật của rừng.

Từ năm 2021, xóm Mừng đã bắt đầu hành trình đổi mới khi chính quyền địa phương vào cuộc và định hướng xây dựng xóm thành một điểm đến hấp dẫn của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ.

Các loại hoa được trồng trên những thửa ruộng bậc thang sau mùa thu hoạch, các sườn đồi, các con đường trong xóm khiến nơi đây trở thành “thiên đường hoa” quanh năm khoe sắc.

Vào mùa Xuân, gần 500 cây hoa anh đào đồng loạt nở, nhuộm hồng cả xóm; sang mùa Hè, mảnh đất xinh đẹp này rực rỡ hoa bướm đủ sắc màu; vào cuối Thu, đầu Đông, hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên đường lên xóm. Với những “cánh đồng hoa” này, xóm Mừng đã trở thành điểm hẹn của giới trẻ, các nhiếp ảnh gia và du khách muôn nơi.

Chị Dương Diễm Quỳnh (du khách Hà Nội) cho biết: “Lần đầu đến đây, tôi thấy cảnh quan còn đẹp hơn những gì tưởng tượng. Hoa nở rực rỡ, khí hậu mát mẻ, món ăn Mường ngon và đậm đà. Tôi chắc chắn sẽ trở lại cùng bạn bè.”

Ngoài lợi thế cảnh quan ruộng bậc thang, xóm Mừng còn sở hữu 520 ha rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là “lá phổi xanh” quý giá giúp khí hậu thêm trong lành, mát mẻ, thích hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái, trekking, dã ngoại.

Theo cung đường đến xóm Mừng, du khách có thể ghé thăm nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn xã Cao Phong như núi Đầu Rồng, công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam và đặc biệt là du khách không thể bỏ qua việc thưởng thức cam Cao Phong - nông sản nổi tiếng của vùng đất xinh đẹp này.

Từ một bản làng vùng cao, xóm Mừng đang từng bước trở thành điểm du lịch cộng đồng nổi bật.

Sự kết hợp hài hòa giữa khai thác cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường đã mở ra hướng đi mới cho đồng bào Mường ở Cao Phong.

Du lịch gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa

Không chỉ là cảnh quan, xóm Mừng còn hấp dẫn du khách bởi nét văn hóa bản địa của đồng bào Mường.

Từ năm 2023, xã Hợp Phong cũ nay là xã Cao Phong đã chính thức xây dựng mô hình du lịch cộng đồng-sinh thái xóm Mừng, thu hút các nhà đầu tư xây dựng homestay và dịch vụ trải nghiệm.

Một loạt cơ sở lưu trú được xây dựng như Mừng Retreat Glamping, Nhà Tím Homestay, Thung Mây Wellness Retreat. Các homestay này được thiết kế vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên, cảnh quan hấp dẫn.

Điểm check-in cây Đa và ruộng bậc thang tại xóm Mừng, xã Cao Phong (Phú Thọ). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Anh Nguyễn Văn Hải, chủ Thung Mây Wellness Retreat chia sẻ: Thiên nhiên đẹp và trong lành cùng những nét văn hóa Mường đặc sắc của xóm Mừng đã khiến anh quyết định làm homestay tại đây. Anh mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm về không gian, cảnh quan và văn hóa Mường cũng như giúp tạo việc làm cho người dân, phát triển kinh tế của địa phương.

Du khách khi đến xóm Mừng sẽ có cơ hội ngắm nhìn những biển mây trong mỗi buổi sớm mai trong lành, được tham quan các vườn cam, thưởng thức cam Cao Phong tại vườn, trải nghiệm lưu trú nhà sàn, dùng ẩm thực địa phương như gà đồi, lợn bản, măng đắng, cơm lam.

Buổi tối, du khách có thể tham gia đốt lửa trại, múa sạp, xem biểu diễn cồng chiêng cùng đồng bào Mường… Ngoài ra, các homestay còn nhiều dịch vụ khác như: Tổ chức team building, trekking, tìm hiểu văn hóa bản địa để nên phù hợp cho cả gia đình, nhóm bạn trẻ và những người yêu thiên nhiên.

Theo bà Nguyễn Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, văn hóa vùng Mường Thàng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những kiến trúc nhà sàn cổ, các hoạt động cồng chiêng, dân ca, ẩm thực, trang phục… là những giá trị vô giá để phát triển các loại hình du lịch.

Tuy nhiên, địa phương cần nâng cao chất lượng hạ tầng và dịch vụ như hoàn thiện giao thông, đầu tư cơ sở lưu trú chất lượng cao, đa dạng dịch vụ trải nghiệm; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng xóm Mừng thông qua việc quảng bá hình ảnh, kết nối tour tuyến với các điểm du lịch khác của tỉnh Phú Thọ và vùng Tây Bắc.

Chủ tịch xã Cao Phong Hoàng Minh Hiếu cho biết: Xóm Mừng mang đậm bản sắc văn hóa Mường Thàng khi có trên 98% người Mường sinh sống.

Trong không gian phát triển mới, chính quyền xã Cao Phong quyết tâm xây dựng, thu hút đầu tư đưa xóm Mừng trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách về cảnh quan, văn hóa và con người vùng đất Mường Thàng cổ, từng bước nâng cao đời sống người dân, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa vừa định hướng phát triển kinh tế du lịch xanh và bền vững.

Trong tương lai, với sự chung tay của chính quyền xã Cao Phong, doanh nghiệp và người dân, xóm Mừng hứa hẹn sẽ trở thành một “điểm đến vàng,” góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ./.

