Thu ngân sách 8 tháng tăng 16%, tạo thêm dư địa tài khóa

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ đà tăng trưởng của thu nội địa, dầu thô và xuất nhập khẩu.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục tạo nguồn thu tích cực, đồng thời củng cố dư địa tài khóa cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Bộ Tài chính, thu nội địa đạt khoảng 1.752,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6%; thu từ dầu thô đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 223,9 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9%.

Đáng chú ý, thu từ ba khu vực kinh tế ước đạt 895,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán và tăng 35,8% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực về sức tạo nguồn của nền kinh tế, trong bối cảnh các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Ở chiều chi, ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 1.608,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 514.600 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách tạo thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, nhất là nguồn lực cho đầu tư phát triển./.