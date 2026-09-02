Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 80% dự toán

Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2026 ước đạt 2.023,8 nghìn tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số đó, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, ước đạt 1.752,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ.

Thu từ dầu thô ước đạt 43.600 tỷ đồng, tăng 31,5%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 223.900 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Bộ Tài chính cũng cho biết trong 8 tháng, tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn khoảng 209.200 tỷ đồng. Theo đó, việc miễn, giảm, gia hạn nghĩa vụ tài chính có thể làm giảm số thu trong ngắn hạn, nhưng đồng thời góp phần hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động. Khi hoạt động kinh tế được duy trì, cơ sở thu ngân sách cũng có điều kiện được mở rộng.

Cùng với nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý thu và chống thất thu tiếp tục được đẩy mạnh. Việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ thuế góp phần đưa các nguồn thu vào ngân sách đầy đủ, đúng quy định, đồng thời nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 15/8, cơ quan thuế đã thực hiện 39.600 cuộc kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 52.300 tỷ đồng; số thu nộp ngân sách khoảng 16.900 tỷ đồng, đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế ước đến hết tháng 8 đạt khoảng 59.600 tỷ đồng.

Nhờ các giải pháp quản lý thu được tăng cường, tổng nợ thuế nội địa ước đến cuối tháng 8 giảm 9,3% so với cuối năm 2025.

Về chi ngân sách nhà nước, trong 8 tháng năm 2026 chi ước đạt 1.608,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,9% dự toán và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng chi so với cùng kỳ diễn ra trong bối cảnh ngân sách phải bảo đảm đồng thời nhiều nhiệm vụ, từ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, quản lý nhà nước đến trả nợ, tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.

Trong số đó, chi đầu tư phát triển tiếp tục là một trọng tâm của điều hành ngân sách. Lũy kế 8 tháng, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 514.600 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán Quốc hội quyết định.

Bộ Tài chính đánh giá việc duy trì nguồn lực cho đầu tư phát triển có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đầu tư công được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, tạo nền tảng hạ tầng và thúc đẩy các nguồn lực đầu tư khác của nền kinh tế.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính cho biết sẽ bảo đảm thu đúng, thu đủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Về chi ngân sách, toàn ngành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển./.

Thu ngân sách trong bảy tháng đạt trên 1.834 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán Thu ngân sách trong tháng Bảy ước đạt 259,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế bảy tháng, tổng thu ước đạt 1.834,6 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.