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Giá dầu tăng 1% do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ xung đột Mỹ-Iran

Chốt phiên 2/9, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 98 xu (1%) lên mức 95,63 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 79 xu (0,9%) lên 91,01 USD/thùng.

Minh Hằng
Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khép lại phiên giao dịch ngày 2/9, giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong bối cảnh các hoạt động quân sự qua lại giữa Mỹ và Iran đe dọa nghiêm trọng nguồn cung toàn cầu. Lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh cũng là yếu tố hỗ trợ đà tăng giá.

Chốt phiên, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 98 xu (1%) lên mức 95,63 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 79 xu (0,9%) lên 91,01 USD/thùng.

Nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng là đợt giao tranh lớn nhất kể từ tháng 7/2026 giữa Mỹ và Iran, đánh dấu tháng thứ 7 của cuộc xung đột, bắt đầu từ cuối tháng 2/2026.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu radar và rải mìn ở bờ biển phía nam Iran, trong khi Iran đáp trả bằng các hoạt động quân sự nhằm vào căn cứ Mỹ trong khu vực.

Căng thẳng bùng phát đe dọa trực tiếp tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và LNG toàn cầu.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã có 2 tàu chở dầu trúng thủy lôi và bị vô hiệu hóa.

Dữ liệu sơ bộ từ Kpler cho thấy chỉ có 4 tàu hàng đi qua eo biển này trong ngày 2/9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 13 tàu/ngày trong 10 ngày qua. Iran cũng cảnh báo sẽ phạt hoặc bắt giữ thêm các tàu không tuân thủ quy định.

Dù vậy, giới chức Mỹ vẫn đưa ra tín hiệu trấn an. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định đã có 17 triệu thùng dầu đi qua Hormuz trong ngày 31/8, mức cao nhất kể từ khi chiến sự nổ ra.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị Trung Đông, thị trường năng lượng còn chịu tác động bởi hàng loạt dữ kiện khác.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo dự trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh 4,5 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa mức dự báo giảm 1,1 triệu thùng của giới phân tích.

Các nguồn tin cho biết Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng cho tháng 10/2026 trong cuộc họp vào ngày 6/9 tới, nhằm tập trung đàm phán hạn ngạch năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #eo biển Hormuz #dự trữ dầu thô
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