Thái Lan hỗ trợ tiêu thụ trái cây qua mạng lưới hàng không

Chính phủ Thái Lan triển khai chương trình cho phép hành khách ký gửi miễn phí tối đa 10 kg trái cây tươi tại 20 sân bay trên cả nước, nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản theo mùa, khuyến khích sử dụng trái cây trong nước và góp phần thúc đẩy du lịch nội địa.

Chương trình được triển khai từ ngày 1/9/2026 đến ngày 31/8/2027 trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thương mại, thông qua Cục Nội thương, với Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải và 7 hãng hàng không gồm Thai Airways International, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Vietjet Air và EZY Airlines.

Theo chương trình, mỗi hành khách được ký gửi miễn phí một thùng trái cây tiêu chuẩn có trọng lượng tối đa 10 kg.

Cục Nội thương cung cấp thùng tại các sân bay tham gia, đồng thời phối hợp với các cơ quan thương mại cấp tỉnh đưa nông dân vào khu vực bán hàng tại sân bay để trực tiếp bán trái cây theo mùa cho hành khách.

Cục Hàng không có trách nhiệm bố trí điểm tiếp nhận thùng trái cây, hỗ trợ hành khách sử dụng dịch vụ và dành khu vực bán hàng tạm thời cho nông dân tại các sân bay thuộc phạm vi quản lý.

Các hãng hàng không tham gia vận chuyển trái cây miễn phí trong khoang hành lý của máy bay, đồng thời quảng bá chương trình thông qua các kênh truyền thông của mình.

Chương trình ban đầu được triển khai tại 20 sân bay ở các tỉnh Nan, Lampang, Tak, Phitsanulok, Loei, Udon Thani, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Roi Et, Ubon Ratchathani, Buri Ram, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Trang và Narathiwat. Các cơ quan chức năng đặt mục tiêu phân phối 100.000 thùng, tương đương khả năng vận chuyển khoảng 1.000 tấn trái cây.

Cố vấn Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Banjongjitt Angsusingh cho biết Chính phủ đang tìm kiếm thêm các kênh phân phối nông sản. Theo đó, chương trình tận dụng mạng lưới sân bay và hàng không để giúp du khách mua trái cây tại các vùng sản xuất, điểm du lịch và mang về nhà mà không phải chịu thêm chi phí vận chuyển.

Tuy nhiên, chương trình chỉ áp dụng đối với trái cây tươi, có tổng trọng lượng không quá 10 kg và phải được đóng gói khô, không có hơi ẩm.

Hành khách bắt buộc sử dụng thùng do Cục Nội thương cung cấp, đóng kín bằng băng dính hoặc dây đai nhằm ngăn côn trùng, vật thể lạ xâm nhập và tránh chất lỏng hoặc mùi thoát ra ngoài.

Sầu riêng và các loại trái cây có mùi nồng không được vận chuyển theo chương trình, cả trong khoang hành khách và khoang hành lý của máy bay.

Việc Thái Lan kết hợp cơ quan quản lý thương mại, hệ thống sân bay và các hãng hàng không để tạo thêm kênh phân phối trực tiếp cho nông sản theo mùa cho thấy cách tiếp cận gắn tiêu thụ nông sản với hoạt động du lịch và vận tải hàng không.

Chương trình đồng thời giảm chi phí vận chuyển cho người mua và tạo điều kiện để nông dân tiếp cận trực tiếp hành khách tại các địa điểm có lượng người qua lại lớn./.

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