Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 2/9 giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng tăng lãi suất.

Trong khi đó, giới đầu tư tập trung chờ các số liệu việc làm sắp được công bố của Mỹ.

Tính đến 00 giờ 17 phút giờ GMT (7 giờ 17 phút sáng 2/9 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.304,01 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 7/8.

Giá vàng đang hướng tới phiên giảm thứ tư liên tiếp và tiếp tục nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, một chỉ báo kỹ thuật được giới đầu tư theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 1%, xuống 4.350,80 USD/ounce.

Ngày 1/9, Mỹ tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran, sau đó Iran đáp trả, đánh dấu đợt leo thang nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột trong nhiều tuần. Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng đi lên.

Ông Bas Kooijman, Giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý tài sản của DHF Capital S.A., cho biết: “Giá dầu phục hồi sau khi căng thẳng Mỹ-Iran tái diễn đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Giá dầu thô cao hơn có thể tiếp tục làm tăng kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt và đẩy lợi suất lên cao, qua đó hạn chế khả năng giá vàng phục hồi.”

Mặc dù vàng được xem là một công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng do tài sản này không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang dự đoán khả năng 67% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tháng này.

Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng nếu lạm phát không giảm nhanh, đã đến lúc ngân hàng trung ương cần tăng lãi suất. Tuần trước, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng đề cập khả năng tăng lãi suất.

Báo cáo việc làm Mỹ của ADP dự kiến được công bố trong ngày 2/9, trong khi số liệu quan trọng hơn về việc làm khu vực phi nông nghiệp sẽ được công bố vào ngày 4/9.

Ông Kooijman nhận định: “Các số liệu việc làm yếu hơn có thể làm giảm áp lực lên giá vàng, trong khi số liệu mạnh hơn dự kiến hoặc những phát biểu cứng rắn hơn của Fed có thể khiến đà giảm của vàng kéo dài.”

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 63,60 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1% xuống 1.722,23 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 1,4% xuống 1.292,21 USD/ounce./.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/8 Vào lúc 13 giờ 43 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.439,31 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/8.