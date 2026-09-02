Từ Đất Tổ đến Moskva, Phú Thọ “trải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư Nga

Chiều 1/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của địa phương tới các doanh nghiệp và đối tác Nga.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, hội nghị diễn ra ở Khách sạn Radisson Collection dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Phú Thọ, cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga, cùng khoảng hơn 50 doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư phía Nga.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, thủy chung giữa Việt Nam và Nga là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác kinh tế.

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ thông tin chiến lược về quy mô tăng trưởng vượt bậc của Phú Thọ trong giai đoạn mới. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích hơn 9.300 km² (đứng thứ 15 cả nước) và quy mô dân số hơn 4 triệu người (đứng thứ 11 cả nước).



Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức ấn tượng 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc. Giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập 32 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 7.000 ha, trong đó, 18 khu đang hoạt động.

Phú Thọ đang là nơi đứng chân của nhiều tập đoàn quốc tế lớn như Honda, Toyota, Piaggio và mạng lưới hơn 70 doanh nghiệp vệ tinh tham gia chuỗi cung ứng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Samsung, Dell, Apple.



Với thông điệp “Tất cả các nhà đầu tư đến với Phú Thọ đều là công dân của Phú Thọ; thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, lãnh đạo tỉnh khẳng định Phú Thọ luôn duy trì môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục thuận lợi và một chính quyền thực sự đồng hành, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư Nga trở thành đối tác chiến lược lâu dài.



Định hình mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt từ 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ trân trọng mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư Nga quan tâm hợp tác, đầu tư vào 3 nhóm lĩnh vực cốt lõi bao gồm: Trọng tâm là điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), cơ khí chính xác, công nghiệp ôtô, xe máy điện, vật liệu mới, năng lượng tái tạo và sản xuất xanh; Khai thác vị trí kết nối thuận lợi với Hà Nội, Sân bay quốc tế Nội Bài và các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc Việt Nam để phát triển logistics đa phương thức, hạ tầng thương mại quy mô lớn; Phát triển các nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc của tỉnh mới như Tam Đảo, Mai Châu, cùng các vùng nước khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi theo hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao.



Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ hy vọng và tin tưởng sâu sắc rằng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, bền chặt Việt - Nga sẽ là bệ phóng, là nền tảng vững chắc để tỉnh Phú Thọ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư tại thị trường Nga.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ luôn đồng hành, đóng vai trò cầu nối hiệu quả để hiện thực hóa các cam kết hợp tác giữa hai bên.

Tại hội nghị, ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ - cũng đã giới thiệu chi tiết về những chính sách ưu đãi cụ thể của tỉnh đến các đại biểu.



Với sự quan tâm từ hàng chục doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga, hội nghị cho thấy tín hiệu rất tích cực về dòng vốn và xu hướng dịch chuyển đầu tư vào thị trường Đông Nam Á.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Moskva lần này là bước khởi đầu quan trọng, mở ra nhiều triển vọng hợp tác kinh tế mới giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

Cơ hội cho doanh nghiệp Nga gia nhập thị trường chuyển đổi số của Việt Nam Chính sách hợp tác công-tư trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang mở thêm kênh tiếp cận thị trường Việt Nam cho doanh nghiệp Nga, nhưng đi cùng yêu cầu chuyển giao và bản địa hóa công nghệ.

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