Doanh nghiệp Việt Nam ghi dấu tại Fine Food Australia 2026

Những sản phẩm mang đậm hương vị nhiệt đới của Việt Nam như xoài, dứa, mãng cầu, mít sấy dẻo hay trái cây phủ chocolate đang thu hút sự chú ý của giới thương mại quốc tế tại Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Fine Food Australia 2026, diễn ra tại thành phố Melbourne (bang Victoria) từ ngày 31/8 đến 3/9.

Thông qua khu gian hàng mang chủ đề “Foods of Vietnam,” 9 doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến thị trường Australia nhiều sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, cho thấy tiềm năng mở rộng xuất khẩu của ngành nông sản, thực phẩm Việt Nam tại một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

Theo phóng viên TTXVN tại Melbourne, Fine Food Australia được đánh giá là sự kiện thương mại quan trọng bậc nhất của ngành thực phẩm và đồ uống tại quốc gia Nam bán cầu.

Sự kiện thường niên này thu hút hơn 26.000 khách thương mại đến từ hơn 50 quốc gia.

Năm nay, hội chợ quy tụ hơn 950 doanh nghiệp, đơn vị tham gia trưng bày, cùng sự góp mặt của hơn 115 chuyên gia trong khoảng 70 chương trình hội thảo chuyên ngành.

Trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 do Bộ Công Thương phê duyệt, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự sự kiện với khu gian hàng quy mô 81m2.

9 doanh nghiệp đại diện cho các lĩnh vực thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như thủy sản, trái cây, hồ tiêu, gia vị, hạt điều, nguyên liệu làm bánh và thực phẩm chế biến đã mang đến hội chợ những sản phẩm chất lượng nhất.

Không dừng lại ở việc trưng bày, các doanh nghiệp Việt Nam còn chủ động tổ chức các hoạt động dùng thử sản phẩm ngay tại gian hàng. Cách tiếp cận trực quan này giúp khách tham quan và đối tác có cơ hội trải nghiệm trực tiếp hương vị, chất lượng sản phẩm trước khi bước vào đàm phán thương mại.

Bà Lưu Thị Lan Phương, Giám đốc Xuất nhập khẩu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại sản xuất Fancy Foods, chia sẻ ngay trong ngày khai mạc, gian hàng đã đón một lượng lớn khách hàng Australia đến tìm hiểu về sản phẩm chocolate Việt Nam. Yếu tố tạo nên sức hút, theo bà Lưu Thị Lan Phương, chính là sự kết hợp những hương vị nhiệt đới đặc trưng mà người tiêu dùng Australia khó tìm thấy trên thị trường nội địa. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm "đo ni đóng giày" cho thị hiếu bản địa.

Với Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, đây là lần thứ ba doanh nghiệp góp mặt tại Fine Food Australia.

Tổng giám đốc Tô Thái Thành đánh giá sự kiện năm nay ghi nhận tín hiệu bứt phá rõ rệt với lượng khách quan tâm đến hàng Việt Nam tăng mạnh. Tại hội chợ, Tiến Thịnh tập trung quảng bá nhóm trái cây chế biến đặc sản từ Đồng bằng sông Cửu Long như xoài, dứa, mãng cầu và mít sấy dẻo. Có hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu, doanh nghiệp hiện đã đưa sản phẩm tới nhiều thị trường như Mỹ, châu Âu, Australia và các nước châu Á.

Ông Tô Thái Thành kỳ vọng kỳ hội chợ này sẽ là đòn bẩy giúp Tiến Thịnh mở rộng mạng lưới phân phối vững chắc tại Australia.

Tại hội chợ, nhóm thực phẩm chế biến và trái cây cấp đông nhanh (IQF) của Việt Nam đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ các nhà phân phối.

Bà Henriette de Koning, một nhà kinh doanh thực phẩm lâu năm tại Australia, cho biết nhu cầu đối với trái cây nhiệt đới IQF tại thị trường này đang rất cao. Hiện bà đang đưa chanh dây, xoài, chuối và thanh long của Việt Nam vào danh sách nghiên cứu hợp tác. Đặc biệt, bà dành nhiều lời khen ngợi cho dòng sản phẩm trái cây phủ chocolate độc đáo tại gian hàng Việt Nam.

Gian hàng trưng bày của Việt Nam tại Fine Food Australia 2026. (Ảnh: Diệu Linh/TTXVN)

Theo bà Henriette de Koning, người tiêu dùng Australia có sự yêu thích đối với các loại trái cây Việt Nam và chất lượng sản phẩm Việt Nam được đánh giá tốt. Tuy nhiên, để tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hàng Việt phải vượt qua hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt hàng đầu thế giới của nước sở tại. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang toàn cầu, bài toán cạnh tranh về giá cũng là yếu tố mang tính quyết định.

Trong khi đó, bà Linsay Street, một đối tác thu mua của Australia, nhấn mạnh các doanh nghiệp thực phẩm muốn chinh phục thị trường này cần đặc biệt chú trọng các quy định về an toàn sức khỏe, thành phần phụ gia, chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Bà nhấn mạnh, người mua cần được bảo đảm rằng sản phẩm không chứa các chất bị cấm, không có tạp chất hoặc vật thể lạ và mọi thông tin trên bao bì đều phải chuẩn xác.

Tuy nhiên, bên cạnh những yêu cầu khắt khe, sự tò mò và hứng thú của người tiêu dùng cũng tạo ra cơ hội cho những sản phẩm có tính mới và khác biệt.

Bà Linsay Street cho biết đặc biệt ấn tượng với các sản phẩm trái cây phủ chocolate của doanh nghiệp Việt Nam. Những hương vị mới lạ, trong đó có cả những cách kết hợp mà bà chưa từng biết đến, đã tạo cho sản phẩm sức hấp dẫn riêng.

Dù các tiêu chuẩn rất khắt khe, người tiêu dùng Australia vẫn luôn cởi mở với những trải nghiệm mới lạ.

Bà Linsay Street bày tỏ sự ấn tượng mạnh với sự sáng tạo của doanh nghiệp Việt trong việc kết hợp các nguyên liệu. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng mua thực phẩm Việt Nam nếu bắt gặp tại các siêu thị ở Australia hay không, bà Linsay Street khẳng định sẵn sàng chi trả bởi sự lôi cuốn từ hương vị nhiệt đới khác biệt.

Thực tế từ Fine Food Australia 2026 cho thấy thực phẩm chế biến Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Đại Dương. Sự phong phú của nguyên liệu cùng năng lực chế biến ngày càng hoàn thiện đang tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Việt Nam đã có bước chuyển mình chiến lược, từ việc chỉ mang đi "những gì mình có" sang chủ động thiết kế sản phẩm theo "những gì thị trường cần."

Bà Lưu Thị Lan Phương khẳng định sau hội chợ, Fancy Foods sẽ đẩy mạnh làm việc với các đối tác có nhu cầu tùy biến sản phẩm, đồng thời mở rộng danh mục hàng hóa cho các kỳ triển lãm tiếp theo.

Điều này cho thấy xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở việc tìm kiếm đơn hàng tại hội chợ, mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt trực tiếp yêu cầu của người mua, từ đó điều chỉnh sản phẩm, bao bì và phương thức tiếp cận thị trường.

Đối với thị trường Australia, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giá cả. Đây vừa là rào cản gia nhập thị trường, vừa là động lực để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm./.

Hơn 1.000 doanh nghiệp sẽ góp mặt tại triển lãm thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến Với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm khẳng định vai trò là một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất của ngành thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến, bao bì tại Việt Nam.