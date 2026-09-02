Chứng khoán toàn cầu giảm điểm do làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu

Các thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh ngay đầu phiên giao dịch 2/9, khi đà tăng của lợi suất trái phiếu và làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu gây sức ép lên thị trường khu vực.

Trong khi đó, các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran đẩy giá dầu tăng.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, giảm 0,8% trong những phút đầu phiên giao dịch 2/9.

Trong 15 phút đầu phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1.414,08 điểm, tương đương 2,14%, xuống 64.801,26 điểm. Tại Hàn Quốc, chứng khoán cũng mở cửa giảm mạnh, nối tiếp đà đi xuống trên Phố Wall trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhau, đẩy giá dầu tăng. Chỉ số KOSPI giảm 210,33 điểm, tương đương 3,08%, xuống 6.625,47 điểm ngay khi mở cửa.

Chứng khoán Trung Quốc cũng mở cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,42%, xuống 3.963,07 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 48,91 điểm, tương đương 0,19%, xuống 25.280,82 điểm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,004 điểm phần trăm, lên 4,798%. Trong khi đó, chỉ số USD, đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, duy trì gần mức cao nhất trong 2 tuần qua, ở 99,67 điểm.

Trên thị trường Mỹ, chứng khoán giảm trong phiên ngày 1/9 khi làn sóng tấn công quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran đẩy giá dầu thô tăng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên, gây thêm sức ép lên cổ phiếu.

Chỉ số Dow Jones giảm 419,02 điểm, tương đương 0,79%, xuống 52.766,88 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 54,67 điểm, tương đương 0,71%, xuống 7.631,47 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 271,12 điểm, tương đương 1,03%, xuống 26.099,77 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 7 nhóm giảm điểm. Nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp giảm mạnh nhất, lần lượt mất 1,89% và 1,39%. Ngược lại, nhóm năng lượng và tiện ích dẫn đầu các nhóm tăng, lần lượt tăng 1,54% và 0,85%.

Đà giảm của chứng khoán diễn ra sau khi số liệu do Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1/9 cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ tăng chậm lại trong tháng 8/2026 do số đơn đặt hàng mới giảm tốc, nhưng vẫn nằm trong vùng tăng.

Các nhà giao dịch cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra sau 2 tuần nữa, dù khả năng này chưa chắc chắn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự đoán xác suất 67% Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc vào ngày 16/9. Một tuần trước, xác suất này chỉ ở mức 39,6%.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng một thỏa thuận song phương cùng có lợi với Mỹ vẫn có thể đạt được. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc đàm phán chính thức chưa thể nối lại trong bối cảnh các quan chức Mỹ tiếp tục đưa ra những phát biểu công khai nhằm vào Canada.

Giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo tài chính quý của Broadcom công bố trong ngày 2/9. Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 8/2026 của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/9, vẫn là số liệu kinh tế quan trọng nhất được chờ đợi trong tuần này./.

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