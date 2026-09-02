VIFA ASEAN 2026: Cầu nối đưa nội ngoại thất Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 2/9, Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội Ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam ASEAN lần thứ 4 (VIFA ASEAN 2026) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM), Công ty cổ phần Triển lãm VIFA Liên Minh và Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam (VABM) phối hợp tổ chức, quy tụ gần 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành nội ngoại thất khu vực.

Theo Ban tổ chức, VIFA ASEAN 2026 là sự kiện thứ hai trong chuỗi hội chợ nội ngoại thất mùa thu năm 2026 tại châu Á, gồm KOFURN - Hàn Quốc (27-30/8), VIFA ASEAN - Việt Nam (2-5/9), CIFF & WMF - Trung Quốc (5-8/9), MAISON SHANGHAI - Trung Quốc (7-10/9) và FURNITURE CHINA - Trung Quốc (8-11/9). Chuỗi sự kiện tạo điều kiện để các nhà mua hàng quốc tế tối ưu hóa thời gian, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm nguồn hàng.

Với chủ đề “Nơi hội tụ tinh hoa nội thất Đông Nam Á,” VIFA ASEAN 2026 hướng đến mục tiêu quy tụ ngành nội thất các nước ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa Thành phố trở thành trung tâm giao dịch nội ngoại thất của khu vực Đông Nam Á.

Đại biểu cắt băng khai mạc VIFA ASEAN 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ngoài các doanh nghiệp nội ngoại thất, thủ công mỹ nghệ Việt Nam, VIFA ASEAN 2026 cũng thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm: Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Slovakia, Bangladesh, Singapore, Malaysia, Campuchia.

Các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu khá đa dạng, từ nội ngoại thất phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, văn phòng, khách sạn, sân vườn, resort, phòng trẻ em đến trang trí nội thất, đồ gia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ; thiết kế nội thất, kiến trúc, xây dựng và các xu hướng mới; máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ hỗ trợ.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đánh giá VIFA ASEAN là một trong những sự kiện thương mại thường niên uy tín, được mong đợi của ngành gỗ, nội ngoại thất và thủ công mỹ nghệ, không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á.

VIFA ASEAN 2026 cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành gỗ Việt Nam đang thể hiện sức sống và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế thế giới.

Hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn tạo cơ hội hợp tác, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, đồng thời giúp doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng tiêu dùng và nắm bắt cơ hội từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Vũ Bá Phú, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành gỗ Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững; sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ; áp lực chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải carbon và những biến động về thuế quan; trong đó có chính sách thuế đối ứng mới của Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam đang tăng cường đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, quản lý nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu quy trình sản xuất và sử dụng nguyên liệu đạt chứng nhận quốc tế.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm nội thất đến khách hàng tại VIFA ASEAN 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Cùng với thị trường xuất khẩu, thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân cũng được xác định là điểm tựa quan trọng, đòi hỏi doanh nghiệp nghiên cứu thị hiếu, nắm bắt xu hướng thiết kế, phát triển sản phẩm phù hợp và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI-HCM cho biết ngành gỗ, nội ngoại thất Việt Nam đã có bước phát triển ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 vượt 17,2 tỷ USD, xuất siêu trên 13,9 tỷ USD.

Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục tăng, đạt trên 10,2 tỷ USD, xuất siêu trên 8 tỷ USD. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là con số xuất khẩu mà là doanh nghiệp Việt Nam tạo ra và nhận được bao nhiêu giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu từ năng lực sản xuất đó.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, các nhà mua hàng quốc tế hiện không chỉ quan tâm đến giá cả và chất lượng sản phẩm mà ngày càng chú trọng thiết kế, đổi mới sáng tạo, nguồn gốc nguyên liệu, khả năng truy xuất, tiêu chuẩn môi trường, phát triển bền vững, thời gian giao hàng và năng lực đáp ứng lâu dài của nhà cung cấp. Đây là yêu cầu để ngành gỗ, nội ngoại thất Việt Nam chuyển từ lợi thế về năng lực sản xuất sang lợi thế về năng lực tạo giá trị; từ gia công sang thiết kế, từ sản xuất theo đơn hàng sang chủ động phát triển sản phẩm, từ “Made in Vietnam” hướng tới “Designed in Vietnam.”

Các doanh nghiệp kỳ vọng VIFA ASEAN 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn trở thành không gian kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường ASEAN và quốc tế; giữa nhà mua hàng với nhà cung cấp, nhà thiết kế với đối tác sản xuất, qua đó mở rộng cơ hội đưa sản phẩm Việt Nam vào chuỗi phân phối quốc tế.

Trong khuôn khổ hội chợ từ ngày 2-5/9, chuỗi tọa đàm chuyên ngành cũng được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về tình hình thị trường, các xu hướng mới, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi thiết kế-sản xuất-xuất nhập khẩu-thương mại điện tử trong lĩnh vực nội ngoại thất. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp và khách mua hàng có thêm thông tin để định hướng sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu./.

Ngành gỗ trước bài toán duy trì tăng trưởng xuất khẩu Việc đa dạng hóa thị trường, hoàn thiện chuỗi cung ứng hợp pháp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp ngành gỗ Việt Nam giữ đà tăng trưởng và mở rộng thị phần trên thị trường nhập khẩu đồ gỗ toàn cầu.