Trung tâm mua sắm nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày đang tạo thêm không khí sôi động cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ sức mua tại các hệ thống siêu thị tăng lên, các trung tâm thương mại cũng trở thành điểm đến của nhiều gia đình, đặc biệt trong những ngày cuối kỳ nghỉ. Mua sắm, ăn uống, vui chơi và trải nghiệm đang cùng lúc kéo dòng người về các điểm bán lẻ, tạo nên nhịp thị trường sôi động hơn ngày thường.

Thay vì đi xa trong kỳ nghỉ lễ, nhiều gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn dành thời gian tại các trung tâm thương mại. Từ khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim đến các khu ẩm thực, mua sắm… đều ghi nhận lượt người tham quan, vui chơi, mua sắm tăng mạnh, do có thể kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chuyến đi cho cả gia đình.

Gia đình chị Thái Thị Khánh, ngụ xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết gia đình dành một ngày trong kỳ nghỉ để đưa hai con đến trung tâm thương mại. Với thời tiết nóng, việc lựa chọn một không gian vui chơi trong nhà vừa giúp trẻ có hoạt động giải trí, vừa thuận tiện cho cả gia đình ăn uống và mua sắm.

“Dịp nghỉ lễ dài ngày này chúng tôi chọn đi du lịch ngắn ngày ở những điểm đến gần thành phố, đồng thời dành 1 ngày để đưa các con đến trung tâm thương mại, vừa ăn uống, vui chơi, vừa tranh thủ mua sắm trong các chương trình ưu đãi dịp Quốc khánh,” chị Khánh cho biết.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tại nhiều trung tâm thương mại, lượng khách tăng rõ rệt trong những ngày nghỉ. Các khu vực ăn uống, vui chơi dành cho trẻ em và những gian hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng… đều ghi nhận không khí mua sắm sôi động. Đón lượng khách tăng mạnh, nhiều nhãn hàng đồng loạt tung ra nhiều chương trình ưu đãi lớn, với mức chiết khấu phổ biến từ 10-40%. Nhiều thương hiệu xa xỉ cũng tranh thủ giảm giá để kích thích thị trường.

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, các trung tâm thương mại còn tăng cường hoạt động giải trí, và trải nghiệm để giữ chân khách hàng. Trung tâm thương mại Parc Mall, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ, với nhiều hoạt động vui chơi, ăn uống. Sôi động nhất là các gian hàng ẩm thực, khu vui chơi trẻ em và cửa hàng thời trang có nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trong khi đó, trung tâm thương mại Crescent Mall, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh đón lượng lớn khách tham quan, mua sắm, ăn uống, cùng với lễ hội trăng rằm, trang trí tiểu cảnh thu hút các bạn trẻ và em nhỏ đến check in, ghi lại kỷ niệm kỳ nghỉ lễ. Lượng khách tập trung đông nhất từ 10 giờ đến 21 giờ mỗi ngày.

“Em thấy trung tâm thương mại dịp nghỉ lễ này khá nhộn nhịp. Ngoài việc ăn, chơi, tụi em cũng có thể mua sắm vài món đồ đã thích từ lâu, nhưng nay mới có chương trình khuyến mãi. Nói chung em khá hài lòng,” bạn trẻ Phạm Đức Minh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Bên cạnh dòng người đổ về các trung tâm thương mại, các siêu thị cũng ghi nhận sức mua tăng khi người dân có thêm thời gian nghỉ ngơi và tổ chức các bữa ăn gia đình, gặp gỡ bạn bè. Hệ thống MM Mega Market Việt Nam ghi nhận lượng khách đến mua sắm tăng 10 -15% so với cùng kỳ. Ngoài nhóm hàng thực phẩm tươi sống, nhóm hàng hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng khuyến mãi lớn có doanh thu tăng mạnh nhất.

Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam cho biết, giá trị giỏ hàng hóa đợt này ghi nhận tăng khoảng 30%, với các đơn hàng trung bình từ trên 1 triệu đồng. Ngày cuối kỳ nghỉ lễ đặc biệt đón sức mua tăng mạnh hơn so với vài ngày trước, do nhiều người dân đổ về siêu thị mua sắm thực phẩm sau chuyến đi du lịch.

Trong khi đó, hệ thống bán lẻ Winmart cũng đón lượng mua sắm tăng mạnh, không chỉ nhờ vào các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn, mà còn nhờ vào việc tăng trải nghiệm cho du khách bằng các chương trình vui chơi, giải trí, lễ hội trăng rằm được thiết kế cho từng siêu thị.

“Ghi nhận của hệ thống cho thấy sức mua tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ này. Nhờ kế hoạch chuẩn bị sớm từ 2 tháng trước dịp nghỉ lễ, nên hàng hóa luôn tươi ngon, đa dạng trên quầy kệ. Những ngày cao điểm như ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ lễ, chúng tôi cũng đã bố trí nhân sự tăng ca đầy đủ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân,” ông Võ Đình Thông, Giám đốc Siêu thị Winmart Thảo Điền cho biết.

Đại diện các hệ thống bán lẻ cho biết kỳ nghỉ lễ kéo dài tạo điều kiện để sức mua tăng ở nhiều nhóm hàng. Bên cạnh nhu cầu tiêu dùng tại nhà, một bộ phận người dân cũng tranh thủ mua sắm các sản phẩm khuyến mãi, hàng gia dụng và các mặt hàng thiết yếu.

Kỳ nghỉ Quốc khánh vì vậy không chỉ tạo thêm một đợt tăng cầu ngắn hạn mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của hệ thống bán lẻ hiện đại trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và giải trí của người dân đô thị.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn về chi tiêu, việc sức mua tăng trong kỳ nghỉ lễ cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn còn dư địa, nhất là khi doanh nghiệp bán lẻ chủ động chuẩn bị nguồn hàng, giữ giá ổn định và đưa ra các chương trình phù hợp.

Sức bật từ thị trường lễ Quốc khánh sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà bán lẻ tăng tốc khẳng định thị phần và mở rộng tầm ảnh hưởng trong những tháng còn lại trong năm, cũng như trong cuộc đua tăng thị phần ngành bán lẻ hiện đại trong tương lai./.

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