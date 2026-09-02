Nông sản Việt Nam mở rộng kênh phân phối tại Nga

Các mặt hàng nông sản và trái cây nhiệt đới của Việt Nam đang tiếp tục mở rộng kênh phân phối tại thị trường Liên bang Nga thông qua hệ thống trực tuyến và trực tiếp của chuỗi đại siêu thị bán buôn METRO Cash & Carry Russia.

Ghi nhận trên nền tảng thương mại điện tử chính thức của hệ thống này, các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam hiện được xếp vào nhóm hàng ngoại nhập cao cấp, với mức giá tương đối cao như sản phẩm dừa có ống hút được niêm yết với mức giá trung bình từ 389 rúp (khoảng 4,5 USD)/quả 900g và chôm chôm 549 rúp/khay 250g.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Nga còn có thanh long tươi loại đỏ và ổi của Việt Nam được đưa lên hệ thống trực tuyến của METRO nhưng đang hết hàng.

Bên cạnh phân khúc hàng tươi vận chuyển đường hàng không, nhóm trái cây chế biến sâu như xoài cắt hạt lựu cấp đông nhanh (IQF) cũng được cung ứng với mức giá từ 239-259 rúp cho mỗi túi 300g, trái cây tổng hợp cấp đông nhanh gồm xoài, chuối, thanh long đỏ cũng được niêm yết bán với mức giá 369 rúp/túi 300g.

Tại Nga, đặc thù của chuỗi METRO là tập trung phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm ngành dịch vụ ẩm thực, nhà hàng và khách sạn.

Một khách hàng châu Á với mặt hàng dừa có ống hút của Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Nga đã có buổi làm việc với đơn vị phát triển thu mua của chuỗi siêu thị METRO Cash and Carry Russia. Hệ thống cho biết họ có nhu cầu rất lớn đối với trái cây nhiệt đới tươi, chanh, cam, bưởi xuất khẩu vào thị trường Nga, với một số yêu cầu như điều kiện thanh toán trả sau với thời hạn tùy theo mặt hàng; tiêu chuẩn đồng đều về chất lượng, quy trình đóng gói và bảo quản đạt chuẩn khi xuất khẩu vào Nga; nhà xưởng, kho bãi cần có quy trình vận hành chuyên nghiệp, đáp ứng tiến độ cam kết.

Do đó, việc các mặt hàng nông sản Việt Nam nêu trên xuất hiện ổn định trên các kệ hàng trực tuyến của hệ thống này cho thấy năng lực đáp ứng các quy chuẩn bao bì đóng gói công nghiệp và kiểm dịch nghiêm ngặt của Nga.

Hệ thống này cũng đang áp dụng chính sách chiết khấu thương mại từ 10% đến 15% đối với các đơn hàng nông sản mua theo số lượng lớn nhằm kích cầu tiêu thụ sỉ.

Số liệu thống kê thương mại cho thấy, kể từ khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, cơ cấu hàng nông-thủy sản Việt Nam sang Nga đã có sự chuyển dịch rõ rệt từ dạng nguyên liệu thô sang các sản phẩm có thương hiệu và được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua các chuỗi bán lẻ quy mô lớn của nước sở tại./.

Việt Nam-Ấn Độ nỗ lực mở rộng dư địa thương mại nông sản Việt Nam và Ấn Độ đang đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, logistics và kiểm dịch, qua đó mở rộng dư địa thương mại nông sản, hướng tới mục tiêu kim ngạch 25 tỷ USD vào năm 2030.