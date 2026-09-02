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Giá vàng chạm đáy 3 tuần do sức ép từ đồng USD và nỗi lo lạm phát

Đà sụt giảm của giá vàng bắt nguồn từ chỉ số đồng USD vọt lên mức "đỉnh" 2 tuần; dòng tiền đầu tư đang chảy vào USD để tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh cú sốc năng lượng đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Minh Hằng
Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 2/9, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tuần qua. Sự vươn lên mạnh mẽ của đồng USD cùng bóng đen lạm phát bao trùm do căng thẳng địa chính trị đang tạo áp lực bán tháo lớn lên thị trường kim loại quý.

Tính đến 15 giờ 26 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống mức 4.323,59 USD/ounce, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 7/8. Cùng đà đi xuống, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ giảm 0,6% xuống 4.370,40 USD/ounce.

Đà sụt giảm của giá vàng bắt nguồn từ việc chỉ số đồng USD vọt lên mức "đỉnh" 2 tuần. Dòng tiền đầu tư đang chảy mạnh vào đồng bạc xanh để tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh cú sốc năng lượng đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Việc Mỹ và Iran bất ngờ quay lại trạng thái đối đầu quân sự gay gắt đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất 5 tuần, kéo theo rủi ro lạm phát gia tăng.

Nỗi lo lạm phát buộc các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lập trường cứng rắn. Thống đốc Michael Barr và Chủ tịch Kevin Warsh mới đây đều phát đi thông điệp sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt về mục tiêu 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đặt cược tới 68% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất ngay trong cuộc họp chính sách tháng này. Lãi suất cao khiến vàng, loại tài sản không sinh lời, đánh mất sức hấp dẫn trong mắt giới đầu tư.

Hiện tại, thị trường đang nín thở chờ đợi báo cáo việc làm ADP, công bố vào tối 2/9 theo giờ địa phương và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, công bố ngày 4/9, để xác định rõ hơn xu hướng tiếp theo.

Trên thị trường các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 64,04 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,6% xuống 1.729,83 USD/ounce và giá palladium giảm 0,5% xuống 1.304,50 USD/ounce./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá vàng #đồng USD #lạm phát #Fed #thị trường vàng
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