Rủi ro nguồn cung và căng thẳng địa chính trị chi phối thị trường dầu mỏ

Thị trường dầu mỏ toàn cầu ghi nhận biến động không đáng kể trong phiên giao dịch 2/9. Giới đầu tư đang đặt lên bàn cân rủi ro gián đoạn nguồn cung từ các cuộc đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran, so với những tín hiệu cho thấy dầu thô vẫn đang được bơm đều đặn ra thị trường.

Tính đến 15 giờ 05 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng nhẹ 9 xu (0,1%) lên mức 94,74 USD/thùng. Trái lại, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 19 xu (0,21%) xuống 90,03 USD/thùng.

Đáng chú ý, vào đầu phiên giao dịch, cả hai mặt hàng chủ chốt này đều chạm mốc cao nhất kể từ ngày 24/7, lần lượt vọt lên mức đỉnh 97,04 USD/thùng (dầu Brent) và 92,29 USD/thùng (dầu WTI) do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Những biến động trái chiều này xuất phát từ các diễn biến an ninh phức tạp tại Trung Đông. Mỹ và Iran vừa trải qua đợt giao tranh nghiêm trọng nhất trong nhiều tuần.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các động thái quân sự của Washington sẽ buộc họ siết chặt hơn nữa lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vốn gánh vác 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu thời điểm trước xung đột.

Trước đó, vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu rời eo biển này vào ngày 31/8 đã buộc giới thương nhân phải hối hả tìm kiếm các lô hàng thay thế.

Tuy nhiên, bất chấp rào cản địa chính trị, nguồn cung thực tế chưa hoàn toàn đứt gãy. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 1/9 xác nhận vẫn có tới 17 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 31/8. Đây là mức lưu thông cao nhất kể từ khi xung đột làm suy giảm dòng chảy năng lượng qua khu vực này.

Giới phân tích nhận định thị trường đang đối mặt với "rủi ro nhị phân". Bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào cũng có thể đẩy giá dầu lao dốc, trong khi căng thẳng leo thang sẽ đưa giá dầu sớm quay lại ngưỡng 100 USD/thùng.

Chuyên gia Ole Hansen từ Saxo Bank dự báo giá dầu sẽ tiếp tục biến động mạnh, có thể dao động với biên độ lên tới 5 USD theo mỗi chiều tùy thuộc vào các tin tức mới nhất từ chiến trường./.

Vị thế điều tiết thị trường dầu mỏ của OPEC+ đang suy giảm Thị phần sản lượng dầu toàn cầu giảm còn khoảng 40%, trong khi khả năng điều chỉnh nguồn cung bị hạn chế khiến OPEC+ dần mất vai trò chi phối thị trường và Trung Quốc nổi lên như nhân tố cân bằng mới.

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