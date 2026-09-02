Thái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường sang Trung Quốc đối mặt rủi ro

Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại (TPSO) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan cảnh báo xuất khẩu gạo và đường của nước này sang Trung Quốc có nguy cơ chững lại trong những năm tới, khi Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ sản xuất nông nghiệp.

Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu trái cây, thịt gia cầm và thủy sản của Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng, mở ra cơ hội cho hàng nông sản chất lượng cao của Thái Lan.

Theo Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại, Trung Quốc đang chuyển chiến lược thương mại từ một thị trường nhập khẩu hàng hóa với khối lượng lớn sang thị trường ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao và đa dạng. Nước này đồng thời tăng khả năng tự chủ, đặc biệt đối với ngũ cốc và thịt, trong khi nâng cao năng lực xuất khẩu rau, trái cây và thủy sản.

Sự thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc tiếp tục tăng. Năm 2025, tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc đạt 715 triệu tấn, mức cao kỷ lục, trong khi sản lượng thịt lần đầu tiên vượt 100 triệu tấn.

Xu hướng này đã góp phần làm lượng nhập khẩu một số nông sản giảm mạnh, trong đó nhập khẩu ngô giảm 80,6% và lúa mì giảm 64,4% so với năm 2024.

Đối với gạo, Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại dự báo lượng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ giảm trung bình 9,1% mỗi năm, xuống còn khoảng 0,95 triệu tấn vào năm 2035. Việc Trung Quốc đồng thời có xu hướng tăng xuất khẩu gạo được cho là sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan trên thị trường thế giới.

Tương tự, nhu cầu nhập khẩu đường của Trung Quốc được dự báo giảm xuống khoảng 4 triệu tấn vào năm 2035, do nước này đặt mục tiêu tăng sản lượng đường trong nước trung bình 2,5% mỗi năm.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại cho rằng vẫn còn dư địa lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Nhu cầu nhập khẩu trái cây của Trung Quốc được dự báo tăng trung bình 6,1%/năm và nước này có thể tiếp tục thâm hụt thương mại trái cây trong dài hạn. Đây được xem là cơ hội cho trái cây Thái Lan, nhất là phân khúc trái cây cao cấp và trái cây chế biến.

Đối với thịt gia cầm, Trung Quốc được dự báo nhập khẩu khoảng 1,27 triệu tấn vào năm 2035, tăng trung bình 2,4%/năm. Thái Lan được đánh giá có lợi thế nhờ tiêu chuẩn sản xuất thịt gà chế biến cao. Trong khi đó, nhu cầu thủy sản của Trung Quốc dự kiến tăng trung bình 1,6%/năm, đạt khoảng 8,08 triệu tấn vào năm 2035, tiếp tục tạo cơ hội cho tôm và các sản phẩm hải sản chế biến của Thái Lan.

Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại khuyến nghị các nhà xuất khẩu Thái Lan theo dõi sát những thay đổi trong nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và điều chỉnh chiến lược, tập trung hơn vào các sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao./.

Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm gần 19% trong nửa đầu năm 2026 Theo Tổng Cục trưởng Cục Ngoại thương Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này giảm chủ yếu do nguồn cung gạo trên thị trường thế giới ở mức cao, khiến cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt.