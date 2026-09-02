Thương mại Trung Quốc-ASEAN tăng trưởng ấn tượng trong năm 2026

Trong giai đoạn từ tháng 1-7/2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 744,41 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này vừa được giới chức Trung Quốc công bố tại cuộc họp báo giới thiệu Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23.

Tỷ trọng thương mại với ASEAN hiện chiếm tới 21,8% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong giai đoạn này. Hợp tác đầu tư song phương cũng ghi nhận đà tăng trưởng liên tục.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Yan Dong cho biết, tính đến tháng 7/2026, tổng vốn đầu tư hai chiều tích lũy và doanh thu từ các dự án nhận thầu của doanh nghiệp Trung Quốc tại ASEAN đều đã vượt mốc 515 tỷ USD.

Để tiếp tục thúc đẩy giao thương, ban tổ chức dự kiến tổ chức Hội chợ CAEXPO lần thứ 23 từ ngày 17 đến 21/9 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của hơn 2.200 doanh nghiệp Trung Quốc và gần 1.000 công ty đến từ các nước ASEAN.

Ban tổ chức cũng lần đầu tiên thiết kế một không gian chuyên biệt nhằm giới thiệu các nhu cầu ứng dụng và công nghệ của khối ASEAN, qua đó giúp các doanh nghiệp Trung Quốc kết nối giao thương, đáp ứng trúng đích nhu cầu của đối tác.

Tại sự kiện năm nay, Trung Quốc sẽ nâng cấp khu vực triển lãm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không gian vốn ra mắt lần đầu tiên vào năm 2025. Khu vực này phô diễn các công nghệ và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến nhất trên nhiều phương diện: tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ và quốc tế.

Một "chợ Trí tuệ Nhân tạo " hoàn toàn mới cũng sẽ chính thức trình làng, quy tụ hơn 400 mô hình sản phẩm, cho phép khách hàng trải nghiệm và mua sắm trực tiếp ngay tại sự kiện.

Về định hướng hợp tác sắp tới, quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Liping nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tích cực đưa Nghị định thư nâng cấp Khu vực mậu dịch tự do (FTA) Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, ký kết vào tháng 10/2025, sớm có hiệu lực và đi vào thực tiễn.

Trung Quốc cam kết mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao từ ASEAN để nâng quy mô thương mại song phương, đồng thời tích cực khai phá các không gian hợp tác trong những lĩnh vực mới nổi, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thương mại dịch vụ, thương mại số và thương mại xanh.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm nay được tiếp nối từ bệ phóng của năm 2025. Theo Thứ trưởng Yan Dong, năm 2025, quy mô thương mại song phương đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, khi đạt 1.050 tỷ USD (tăng 7,4% so với năm trước đó).

Thành tựu này giúp Trung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 17 năm liên tiếp, trong khi ASEAN cũng giữ vững ngôi vị đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc Kinh trong 6 năm liền./.

Trung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp Trung Quốc duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 17 năm, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo trong khu vực.

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