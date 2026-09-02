Indonesia đẩy mạnh đưa lao động có kỹ năng ra thị trường quốc tế

Chính phủ Indonesia đang đẩy mạnh đào tạo và đưa lao động có kỹ năng ra thị trường quốc tế nhằm khai thác nhu cầu tuyển dụng lớn tại nhiều nước, đồng thời nâng chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng các kênh xuất cảnh chính thức, an toàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tại cuộc họp báo ngày 2/9 ở Jakarta, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Lao động Di cư Indonesia Christina Aryani cho biết tính đến ngày 30/8, hệ thống quản lý lao động di cư SiskoP2MI ghi nhận 289.938 vị trí việc làm ở nước ngoài đang mở, trong đó mới có 74.335 vị trí được ứng tuyển; 215.603 vị trí, tương đương 74,4%, chưa có người ứng tuyển.

Trên cơ sở các đơn hàng tuyển dụng do cơ quan đại diện Indonesia ở nước ngoài tiếp nhận, tổng tiềm năng việc làm ở nước ngoài hiện lên tới hơn 940.000 vị trí.

Nhu cầu lớn nhất hiện tập trung tại Đài Loan (Trung Quốc) với gần 125.000 vị trí còn trống, tiếp đến là Malaysia gần 28.000, Hong Kong (Trung Quốc) gần 22.000 và Singapore hơn 15.000. Xét theo ngành nghề, nhu cầu chủ yếu thuộc các lĩnh vực giúp việc gia đình, y tế, chế tạo, nông-lâm-ngư nghiệp, khách sạn-dịch vụ và xây dựng.

Buổi họp báo cập nhật các chương trình ưu tiên và tăng cường nguồn nhân lực Indonesia thông qua chương trình SMK Go Global và bảo vệ lao động di cư. (Ảnh: Lê Minh Hưởng/TTXVN)

Để khai thác dư địa này, Indonesia đang triển khai chương trình SMK Go Global với mục tiêu chuẩn bị và bố trí 500.000 lao động có kỹ năng làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2026-2029.

Chương trình không chỉ dành cho người tốt nghiệp trường trung học nghề, mà mở rộng cho người lao động nói chung; các lĩnh vực ưu tiên gồm chăm sóc người cao tuổi, điều dưỡng, hàn, khách sạn-dịch vụ, lái xe tải và một số ngành nghề khác. Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu nằm trong nhóm thị trường mục tiêu.

Cùng với mở rộng cơ hội việc làm, Indonesia cũng đang tăng cường các biện pháp bảo vệ người lao động nước này có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, trong đó tập trung ngăn chặn các đường dây môi giới và thông tin tuyển dụng giả mạo ngay từ trước khi người lao động xuất cảnh.

Từ năm 2025 đến tháng 7/2026, các cơ quan chức năng đã ngăn chặn gần 6.700 trường hợp người lao động chuẩn bị xuất cảnh trái phép để làm việc ở nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Christina, kiểm soát xuất cảnh là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn người lao động bị đưa ra nước ngoài thông qua các đường dây môi giới bất hợp pháp, qua đó hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo, bóc lột hoặc buôn người.

Bên cạnh kiểm soát tại cửa khẩu, Chính phủ Indonesia cũng tăng cường giám sát hoạt động tuyển dụng trên không gian mạng. Bộ P2MI phối hợp với Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số (Komdigi) xử lý các thông tin tuyển dụng đáng ngờ trên Internet, trong đó có những lời mời làm việc ở nước ngoài với mức thu nhập cao nhưng không nêu rõ điều kiện tuyển dụng.

Từ đầu năm đến nay, Bộ P2MI đã chuyển hơn 10.500 đường link có dấu hiệu đăng thông tin tuyển dụng việc làm giả mạo cho Komdigi, trong đó hơn 7.900 đường link đã bị chặn hoặc gỡ bỏ.

Bộ P2MI cũng đã xử lý và áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính đối với 13 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đưa lao động Indonesia ra nước ngoài (P3MI) vi phạm quy định./.

ASEAN thúc đẩy công nhận kỹ năng hướng tới thị trường lao động hội nhập Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN, Thứ trưởng Cao Huy tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chung tay xây dựng một thị trường lao động ASEAN tự cường, bao trùm và hội nhập.