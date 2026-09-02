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Thái Lan: Lại xảy ra nổ súng tại trường học

Đối tượng là một nam học sinh 15 tuổi, đang trong thời gian tạm nghỉ học; nam học sinh này đã bắn khoảng 7-8 phát súng trước khi nhân viên cứu hộ tiếp cận, thuyết phục và vận động đối tượng đầu hàng.

Phạm Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/9, một học sinh lớp M3 (tương đương lớp 9 ở Việt Nam) đã mang một khẩu súng ngắn 9 mm vào một trường học ở tỉnh Kamphaeng Phet, miền Bắc Thái Lan, và nổ nhiều phát súng.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được đối tượng. May mắn vụ việc không gây thương vong.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là một nam học sinh 15 tuổi, đang trong thời gian tạm nghỉ học. Trong quá trình gây án, đối tượng được cho là đã chĩa súng vào đầu một nhân viên tạp vụ của trường. Nam học sinh này đã bắn khoảng 7-8 phát súng trước khi nhân viên cứu hộ tiếp cận, thuyết phục và vận động đối tượng. Sau đó, đối tượng đồng ý hạ vũ khí và đầu hàng.

Nguyên nhân và diễn biến vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về động cơ của học sinh nổ súng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh vấn đề kiểm soát súng đạn đang thu hút sự quan tâm tại Thái Lan. Theo ước tính của Small Arms Survey, Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng do dân thường sở hữu, tương đương khoảng 15 khẩu/100 người, thuộc nhóm có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất châu Á. Trong số này, hơn 6 triệu khẩu được đăng ký, trong khi khoảng 4 triệu khẩu được cho là chưa đăng ký.

Các vụ nổ súng tại trường học cũng đã xảy ra trong thời gian gần đây. Ngày 7/8, một nam học sinh 14 tuổi đã sử dụng súng của ông mình sát hại ông bà tại nhà rồi đến trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi và nổ súng khiến 9 người thiệt mạng và 23 người bị thương trước khi đối tượng tự sát. Đây là một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong những năm gần đây, làm gia tăng tranh luận về kiểm soát súng đạn.

Trước đó, tháng 2, một vụ nổ súng cũng xảy ra tại một trường học ở Hat Yai, tỉnh Songkhla, khiến hiệu trưởng thiệt mạng và một số người bị thương.

Những vụ việc này đã làm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Thái Lan trong việc siết chặt quản lý súng đạn. Sau vụ nổ súng tại Nonthaburi, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố xem xét ban hành luật mới về súng và tạm dừng cấp một số giấy phép sử dụng súng mới, đồng thời rà soát các giấy phép hiện có./.

(TTXVN/Vietnam+)
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