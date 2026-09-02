Thái Lan-Singapore định hướng phát triển quan hệ đối tác hướng tới tương lai

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong ngày 2/9 đã nhất trí định hướng phát triển quan hệ hai nước theo hướng “Đối tác Chiến lược Định hướng Tương lai,” với trọng tâm mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, Trí tuệ Nhân tạo (AI), an ninh năng lượng, an ninh lương thực và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại Hội nghị cấp cao lãnh đạo Thái Lan-Singapore lần thứ 5 ở Bangkok, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về định hướng tương lai của quan hệ song phương và nhất trí phát huy thế mạnh của mỗi nước, tăng cường khả năng chống chịu quốc gia, đồng thời phối hợp thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, tập trung thúc đẩy các nguồn năng lượng carbon thấp. Hai bên hoan nghênh Dự án Hội nhập Điện lực Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore (LTMS-PIP) và nhất trí hướng tới thiết lập Lưới điện ASEAN, qua đó thúc đẩy thương mại điện đa phương và đa hướng, tăng cường an ninh và khả năng chống chịu về năng lượng của khu vực.

Thái Lan và Singapore cũng nhất trí đẩy nhanh triển khai Thỏa thuận thực hiện năm 2025 về hợp tác tín chỉ carbon theo Điều 6.2 của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời nghiên cứu hợp tác về thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), hydro, công nghệ carbon thấp và tài chính xanh.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường thương mại và đầu tư, thúc đẩy hội nhập các chuỗi giá trị và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về thương mại gạo ký tháng 11/2025 và nghiên cứu thêm các lĩnh vực hợp tác về an ninh lương thực, trong đó Thái Lan tái khẳng định sẵn sàng trở thành đối tác tin cậy đối với an ninh lương thực của Singapore.

Trong lĩnh vực công nghệ, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế số và Trí tuệ Nhân tạo, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm về hệ sinh thái AI, ứng dụng, quản trị, phát triển nhân lực, nghiên cứu và phát triển. Singapore hoan nghênh và ủng hộ mong muốn của Thái Lan gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế số (DEPA).

Về quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp quốc phòng, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và an ninh mạng. Hai nước cũng cam kết tăng cường phối hợp đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến, tập trung vào điều tra, phòng ngừa, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và các hoạt động chung, đặc biệt đối với tội phạm tài chính và tài sản kỹ thuật số.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp chặt chẽ khi Singapore và Thái Lan lần lượt đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2027 và 2028, nhằm thúc đẩy hội nhập, kết nối và khả năng chống chịu của khu vực, tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình Myanmar và tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ về các vấn đề này.

Những định hướng và cam kết trên được thể hiện trong Tuyên bố chung về “Đối tác Chiến lược Định hướng Tương lai” Singapore -Thái Lan, tạo khuôn khổ để hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực mới, đồng thời tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực trong thời gian tới./.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines Chuyến thăm Thái Lan, Singapore, Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy hợp tác và vai trò quốc tế của Việt Nam.

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