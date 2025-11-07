Thái Lan bán tối đa 100.000 tấn gạo mỗi năm cho chính phủ Singapore

Ngày 7/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Suphajee Suthumpun và Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu đã ký biên bản ghi nhớ về thương mại gạo giữa chính phủ hai nước.

Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường an ninh lương thực và mở rộng hợp tác thương mại gạo giữa hai nước. Theo đó, Chính phủ Thái Lan đã đồng ý bán tối đa 100.000 tấn gạo mỗi năm cho chính phủ Singapore, tùy thuộc vào thông lệ thương mại quốc tế và giá cả thị trường thế giới hiện hành. Biên bản có hiệu lực trong năm năm và có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung.

Bà Suphajee cho biết, mặc dù 100.000 tấn gạo trong khuôn khổ hợp tác này không lớn so với tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan, nhưng đây là một bước khởi đầu quan trọng trong việc nâng cao tiềm năng nông sản của Thái Lan lên tầm quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh lương thực, vốn ngày càng được coi trọng trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cũng tuyên bố rằng trong tương lai, loại hình hợp tác này sẽ không chỉ giới hạn trong thương mại gạo mà sẽ mở rộng sang các sản phẩm nông nghiệp khác để tạo ra giá trị gia tăng và cơ hội thương mại mới. Hợp tác cũng sẽ được mở rộng sang các đối tác thương mại khác, cả trong và ngoài khu vực, để thúc đẩy Thái Lan trở thành một trung tâm an ninh lương thực thực sự của khu vực.

Singapore là một thị trường gạo tiềm năng do quốc gia này có diện tích canh tác và tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Gạo phục vụ tiêu dùng và cho các ngành công nghiệp thực phẩm của nước này phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Về số liệu thống kê xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Singapore trong chín tháng đầu năm 2025, Thái Lan đã xuất khẩu 90.031 tấn gạo, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn lượng gạo xuất khẩu này là gạo Hom Mali Thái (49,99%), gạo trắng (29,04%) và gạo thơm Thái (16,26%).

Hiện tại, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba tới Singapore, chiếm 22,34% thị phần, sau Ấn Độ (42,82%) và Việt Nam (28,10%)./.

