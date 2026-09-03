Hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội vận chuyển hơn 400.000 khách dịp lễ 2/9

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội đã vận chuyển 408.814 lượt hành khách trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8-2/9/2026).

Cụ thể, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông phục vụ 275.270 lượt hành khách; tuyến Nhổn-Ga Hà Nội phục vụ 133.544 lượt hành khách.

Hà Nội Metro đã tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức vận hành an toàn tuyệt đối hơn 2015 lượt tàu chở khách, với 100% lượt tàu được đi, đến đúng giờ góp phần bảo đảm hành trình thuận tiện, thông suốt cho hành khách trong những ngày cao điểm.

Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị trên.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân Thủ đô và du khách trong dịp nghỉ lễ, từ ngày 1/9/2026 Hà Nội Metro đã kịp thời phối hợp triển khai các phương án kết nối giữa đường sắt đô thị với xe buýt và ra mắt combo vé Metro-Xe đạp công cộng TNGo.

Cùng với giải pháp kết nối Metro-Be Group đã được triển khai trước đó, các hình thức liên kết này góp phần hỗ trợ hành khách tiếp cận nhà ga và tiếp tục hành trình sau khi xuống tàu thuận tiện hơn, từng bước giải quyết bài toán “chặng đầu-chặng cuối” trong giao thông công cộng.

Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, lượng hành khách lựa chọn tàu điện ngày càng tăng cao. Bên cạnh nhu cầu tham quan, vui chơi và đi lại của người dân, sự thuận tiện hơn trong việc chuyển tiếp giữa Metro với xe buýt, xe đạp công cộng và các dịch vụ vận chuyển kết nối cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp hành khách dễ dàng lựa chọn giao thông công cộng cho hành trình của mình.

“Kết quả trên cho thấy đường sắt đô thị ngày càng trở thành một lựa chọn giao thông được người dân Thủ đô và du khách ưu tiên trong các dịp lễ. Việc miễn giá vé trong dịp Quốc khánh 2/9 của thành phố và triển khai các giải pháp kết nối Metro với phương thức vận chuyển khác không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại, mà còn góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và hướng tới một hệ thống giao thông Thủ đô văn minh, xanh và bền vững,” lãnh đạo Hà Nội Metro nhấn mạnh./.

Hà Nội: Dùng vé điện tử liên thông để đi xe buýt và Metro từ ngày 1/9 Hành khách chỉ cần sử dụng một thẻ điện tử liên thông duy nhất là có thể đi được các tuyến xe buýt và đường sắt đô thị tại Hà Nội từ ngày 1/9 nhằm kết nối các phương thức vận tải công cộng.