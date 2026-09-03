Hà Nội Metro phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 3/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội Metro đã triển khai miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội (đoạn trên cao) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng sản lượng hành khách trên 2 tuyến đường sắt đô thị đạt 408.814 lượt, trong đó tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông phục vụ 275.270 lượt hành khách, tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội phục vụ 133.544 lượt hành khách.

Kết quả trên cho thấy đường sắt đô thị ngày càng trở thành một lựa chọn giao thông được người dân Thủ đô và du khách ưu tiên trong các dịp lễ.

Trong 5 ngày vận hành từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hà Nội Metro đã tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức vận hành an toàn tuyệt đối hơn 2.015 lượt tàu chở khách, với 100% lượt tàu được đi, đến đúng giờ góp phần bảo đảm hành trình thuận tiện, thông suốt cho hành khách trong những ngày cao điểm.

Đáng chú ý, trong những ngày nghỉ lễ, bên cạnh nhu cầu tham quan, vui chơi và đi lại của người dân, sự thuận tiện hơn trong việc chuyển tiếp giữa Metro với xe buýt, xe đạp công cộng và các dịch vụ vận chuyển kết nối cũng là một trong những yếu tố góp phần giúp hành khách dễ dàng lựa chọn giao thông công cộng cho hành trình của mình.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, việc miễn giá vé trong dịp Quốc khánh 2/9 của thành phố và triển khai các giải pháp kết nối Metro với phương thức vận chuyển khác không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng hiện đại, mà còn góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân và hướng tới một hệ thống giao thông Thủ đô văn minh, xanh và bền vững.

Trước đó, từ ngày 1/9, Hà Nội Metro chính thức áp dụng vé điện tử liên thông giữa 2 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A (Cát Linh-Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn-Cầu Giấy) và mạng lưới xe buýt, cùng với đó, Hà Nội Metro ra mắt vé tháng Combo kết hợp Metro và xe đạp công cộng TNGo.

Việc tiếp tục triển khai kết hợp giữa Metro, xe buýt và xe đạp công cộng là bước tiến quan trọng trong việc từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn, liền mạch và tiết kiệm chi phí.

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, vé điện tử liên thông đa phương thức được áp dụng đối với hành khách sử dụng thẻ vé giao thông vật lý (thẻ vé giao thông gắn chip) và thẻ vé giao thông phi vật lý (thẻ ảo) trên Ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” đối với vé liên thông đa phương thức theo thời gian (vé ngày, tuần, tháng) và vé miễn phí đi lại trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội.

Thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội để triển khai bán vé liên thông đa phương thức trên ứng dụng Hà Nội Metro.

Mức giá vé liên thông đa phương thức giảm 40% so với hành khách mua vé đơn phương thức sử dụng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng. Cụ thể, vé liên thông đa phương thức ưu tiên 250.000 đồng/tháng. Vé liên thông đa phương thức phổ thông 500.000 đồng/tháng. Đối với hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, việc đăng ký thẻ vé giao thông vật lý được thực hiện qua website vé điện tử.

Sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ chip vật lý được xử lý và gửi về địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc, không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, Tết.

Đối với những hành khách đang sử dụng đơn phương thức (chỉ sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị), hành khách tiếp tục sử dụng và mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro bình thường, hoặc mua vé trực tiếp tại quầy bán vé và máy bán vé tự động (TVM) tại nhà ga; đồng thời, tiếp tục sử dụng những chương trình ưu đãi mà Hà Nội Metro đang áp dụng trên 2 tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội.

Với vé Combo Metro - Xe đạp công cộng TNGo trên App Hà Nội Metro, hành khách có thể mua vé tháng combo Metro - TNGo và sử dụng đồng thời cả hai dịch vụ di chuyển trên một ứng dụng duy nhất - Hà Nội Metro.

Các trạm xe đạp công cộng TNGo tại các Ga Cát Linh, La Thành, Láng, Thượng Đình, Văn Khê, Cầu Giấy giúp cho việc kết nối điểm đầu, điểm cuối tại nhà ga được thuận tiện, liền mạch.

Mức giá vé kết hợp Metro - Xe đạp công cộng TNGo giảm 15% (Giảm 50.000 đồng/tháng) so với hành khách mua vé tháng đơn phương thức sử dụng xe đạp công cộng và các tuyến đường sắt đô thị khi mua vé tháng.

Cụ thể, vé tháng kết hợp Metro - TNGo phương thức ưu tiên 340.000 đồng/tháng. Vé tháng kết hợp Metro - TNGo liên phương thức phổ thông 430.000 đồng/tháng.

Như vậy, hành khách đi tàu điện có thể lựa chọn nhiều phương thức kết nối điểm đầu, cuối liền mạch như Xe buýt, xe công nghệ, xe đạp công cộng TNGo, giúp cho việc di chuyển liền mạch, tiết kiệm chi phí.

Có thể khẳng định, việc chính thức triển khai liên thông đa phương thức trên app Hà Nội Metro: Metro-Xe Buýt, Metro-Be, và Metro-Xe đạp công cộng TNGo là một bước cụ thể hóa chủ trương của thành phố Hà Nội về phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại và thuận tiện; tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải hành khách công cộng; trong đó, đường sắt đô thị đóng vai trò là trục vận tải khối lượng lớn và xe buýt đảm nhiệm chức năng kết nối, trung chuyển; giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân./.

Từ 1/9/2026, Hà Nội liên thông vé điện tử xe buýt với đường sắt đô thị Hà Nội chính thức triển khai hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức giữa mạng lưới xe buýt trợ giá với hai tuyến đường sắt đô thị là 2A (Cát Linh-Hà Đông) và 3.1 (Nhổn-Cầu Giấy) từ 1/9/2026.