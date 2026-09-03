Phát hiện vật thể bay phát sáng nghi là thiết bị UAV gần Sân bay Cát Bi

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), tối ngày 2/9, hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (thành phố Hải Phòng) bị ảnh hưởng sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), tại khu vực gần sân bay.

Cụ thể, báo cáo của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi cho thấy, vào lúc 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận được thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng ở vị trí cách Trung tâm khoảng 8km, về phía Sân bay Cát Bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kíp trực đã thông báo cho các lực lượng liên quan, trong đó có tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh; đồng thời triển khai phương án điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, 3 chuyến bay tại Cát Bi phải điều chỉnh phương án khai thác. Hai chuyến bay đến Cát Bi được điều hành bay chờ tại điểm bay chờ. Sau đó, các tổ bay đề nghị chuyển hướng hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải chờ tại sân đỗ.

Đánh giá sự xuất hiện của vật thể bay tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất cánh, hạ cánh tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay, tuy nhiên, các đơn vị quản lý bay đã chủ động phối hợp, theo dõi tình hình và thực hiện biện pháp điều hành phù hợp để bảo đảm an toàn cho tàu bay.

“Sự việc tại Cát Bi một lần nữa cho thấy UAV, flycam và các vật thể bay khác hoạt động gần khu vực cảng hàng không khi chưa được phép có thể gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn bay, đặc biệt tại khu vực đường cất hạ cánh và vùng lân cận sân bay. Khi xuất hiện nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay, hoạt động cất, hạ cánh có thể phải tạm thời hạn chế hoặc điều chỉnh; tàu bay có thể phải bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Xác định an toàn hoạt động bay luôn là ưu tiên cao nhất, phía VATM cho biết khi tiếp nhận thông tin về UAV hoặc vật thể bay chưa xác định có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay, các cơ sở điều hành bay tăng cường theo dõi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chủ động áp dụng phương án điều hành phù hợp. Hoạt động khai thác chỉ được tổ chức trở lại bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm.

Từ các sự việc xảy ra trong thời gian gần đây, phía VATM cho rằng việc tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn UAV, flycam cùng các vật thể bay hoạt động gần khu vực sân bay khi chưa được phép là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn hàng không và hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, hãng hàng không và các đơn vị khai thác.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhiều lần tạm dừng khai thác do phát hiện thiết bị UAV xuất hiện trái phép tại khu vực cận sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm, khả năng chế áp UAV trong trường hợp cần thiết.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự việc liên quan đến UAV tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của cảng hàng không và tạo thuận lợi hàng không, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không sớm thống nhất giao trách nhiệm chủ trì cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn cảng hàng không trong tình huống có UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng đến các hoạt động bay dân dụng.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị đầu tư trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm UAV và thiết bị chế áp UAV trong trường hợp cần thiết, không chỉ dừng lại ở mức độ xác minh bằng mắt thường hay thông báo thủ công như hiện nay; bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt hành chính và hình sự đủ mạnh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái./.

Cục Hàng không: Cần đầu tư thiết bị chuyên dụng cảnh báo sớm, áp chế UAV Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm.