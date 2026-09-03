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CSTO cảnh báo nguy cơ bất ổn tiến sát biên giới các nước thành viên

Thượng tướng Andrey Serdyukov, Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu liên quân Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã lên tiếng cảnh báo các mối đe dọa đang đến gần với khu vực thuộc trách nhiệm CSTO.

Viết Thành
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CSTO cảnh báo nguy cơ bất ổn tiến sát biên giới các nước thành viên
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

CSTO cảnh báo nguy cơ bất ổn tiến sát biên giới các nước thành viên.

Mỹ ra tối hậu thư yêu cầu các nước chấm dứt giao thương với Iran.

Mỹ cảnh báo vòng xoáy bạo lực leo thang tại Trung Đông.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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