Multimedia

Infographics

8 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 28,7%

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

vna-potal-8-thang-nam-2026-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-287-9000852.jpg

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xuất nhập khẩu #kim ngạch xuất khẩu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Cấm nhập khẩu pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng). (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ; pháo các loại (trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng); thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...

Tin cùng chuyên mục