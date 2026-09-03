8 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 28,7%

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%./.

​