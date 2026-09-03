8 tháng năm 2026: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 28,7%

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%./.
8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước.
8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%./.
8 tháng năm 2026, cả nước có gần 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.708,3 nghìn tỷ đồng tăng 7,7% về số doanh nghiệp, tăng 36,2% về vốn đăng ký.
8 tháng năm 2026, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới khiến Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3/9.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến hết 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.
Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia thương mại hàng đầu khu vực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiến gần mốc 1.000 tỷ USD.
81 năm đã trôi qua, nhưng những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vẹn nguyên tính thời sự, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.
Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch.
Các trận địa pháo hoa được bố trí trước trụ sở Báo Hà Nội mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất; khu vực đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân.
Các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong năm 2026 dự kiến giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính trên toàn quốc, hướng tới cung cấp dịch vụ công chủ động dựa trên dữ liệu.
Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
Tám thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam giữ vai trò đô thị đặc biệt hoặc loại 1, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước.
Nghị quyết số 25-NQ/TW nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm "Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục- Hiệu quả."
Từ ngày 1/9/2026, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi ngay trong quy trình khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm thủ tục riêng như trước.
Từ ngày 1/9/2026, số định danh cá nhân hoặc số Căn cước công dân được sử dụng thay mã số bảo hiểm xã hội, người dân cần nắm rõ những thay đổi để chủ động thực hiện thủ tục.
Hà Nội chính thức triển khai hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức giữa mạng lưới xe buýt trợ giá với hai tuyến đường sắt đô thị là 2A (Cát Linh-Hà Đông) và 3.1 (Nhổn-Cầu Giấy) từ 1/9/2026.
81 năm sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, giá trị và tầm vóc của cuộc cách mạng mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do vẫn vẹn nguyên, tiếp thêm động lực để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.
Năm học 2025-2026 đánh dấu bước tiến trong đào tạo đại học, với nhiều chương trình STEM và nhân lực chiến lược góp phần phát triển giáo dục Việt Nam.
Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược đến năm 2030 tập trung vào 6 nhóm giải pháp chính.
Năm học 2025-2026, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, giáo dục đại học và đào tạo nhân lực chiến lược có chuyển biến rõ nét.
Học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 tiếp tục đạt nhiều thành tích cao, các đội tuyển đều trong nhóm 10 nước dẫn đầu toàn Đoàn xếp theo số lượng Huy chương Vàng.
Với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70 "về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045," các "nút thắt" trong triển khai điện hạt nhân của Việt Nam đang dần được gỡ.
Một số nội dung quan trọng trong Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Để kỳ nghỉ lễ diễn ra vui tươi, an toàn, các hộ gia đình trước khi đi nghỉ lễ cần kiểm tra và tắt toàn bộ thiết bị điện không cần thiết; kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, khóa van bình gas...
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026, trên cao tốc Bắc-Nam phía Đông có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác.
Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội có thể có những trạng thái thời tiết khá khác nhau: Từ mưa dông đến nắng ráo, thậm chí còn hanh khô "rất mùa Thu".