8 tháng của năm 2026: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,4%

8 tháng năm 2026, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và là số lượt khách đến nước ta cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua./.
Từ Nga, Ấn Độ đến châu Âu: Bản đồ khách quốc tế của Việt Nam đang thay đổi
Gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng qua vừa cho thấy đà tăng trưởng của du lịch, vừa hé lộ những chuyển động đáng chú ý trong cơ cấu thị trường, với sự bứt phá của nhiều dòng khách xa.