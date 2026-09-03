Từ Nga, Ấn Độ đến châu Âu: Bản đồ khách quốc tế của Việt Nam đang thay đổi

Gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng qua vừa cho thấy đà tăng trưởng của du lịch, vừa hé lộ những chuyển động đáng chú ý trong cơ cấu thị trường, với sự bứt phá của nhiều dòng khách xa.

Tám tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam không chỉ tăng số lượng mà đang cho thấy những chuyển động mới về thị trường. Trong khi châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ lực, khách từ châu Âu tăng 53,4%, Nga tăng 165,7%, còn Ấn Độ đã vượt 612.000 lượt sau 8 tháng, mở rộng đáng kể bức tranh nguồn khách của du lịch Việt Nam.

Những con số này xuất hiện trong bối cảnh tháng Tám vẫn chưa phải mùa cao điểm của nhiều thị trường ngoại. Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách trong tháng, tăng 19,7% so với tháng 7 và 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng, lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tăng 14,4%, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.

Phía sau đà tăng trưởng này là bản đồ thị trường đang dần được mở rộng, với những điểm đến mới được dòng khách lựa chọn và những thị trường đường dài ngày càng đóng góp rõ nét hơn.

Những thị trường xa tăng tốc

Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất với khoảng 11,8 triệu lượt khách trong 8 tháng, chiếm gần 74% tổng khách quốc tế và tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ. Đây vẫn là nền tảng quan trọng của dòng khách quốc tế đến Việt Nam nhờ lợi thế về khoảng cách địa lý, kết nối hàng không và nhu cầu du lịch ngắn ngày.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn là sự tăng trưởng mạnh từ các thị trường đường dài: châu Âu đạt khoảng 2,68 triệu lượt khách, tăng tới 53,4%; châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Úc gần 489.000 lượt, tăng 23,3%; châu Phi khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.

Nhan sắc quốc tế trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc cùng nghệ nhân Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những con số trên cho thấy đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam không còn chỉ dựa vào các thị trường truyền thống. Sự mở rộng tại châu Âu, châu Mỹ và châu Úc đang góp phần đa dạng hóa nguồn khách, qua đó tăng khả năng thích ứng của ngành trước những biến động tại từng khu vực.

Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất, Trung Quốc dẫn đầu với 3,54 triệu lượt, chiếm khoảng 22,3% tổng khách quốc tế; Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Riêng hai thị trường này đã đóng góp hơn 6,3 triệu lượt, tương đương gần 40% tổng khách quốc tế trong 8 tháng.

Nga đứng thứ ba với hơn 1 triệu lượt, tăng tới 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là một trong những mức tăng nổi bật nhất trong nhóm thị trường quy mô lớn.

Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý: Mỹ tăng 20,4%; Campuchia tăng 41,5%; Nhật Bản tăng 9,2%; Philippines tăng 58,8%; Australia tăng 23,3%. Tại châu Âu, Anh tăng 9,8%, Pháp 13,4%, Đức 15,1%, Thụy Điển 25,1%, Thụy Sỹ 27%, Ba Lan 51,2%, Cộng hòa Séc 28,2%. Ở Đông Nam Á, Malaysia tăng 20,5%, Singapore 31,7% và Indonesia 26,7%.

Bức tranh thị trường vì thế đang trở nên đa dạng hơn, với cả các thị trường gần và xa cùng đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung toàn ngành.

Đặc biệt, sự bứt phá của Nga và Ấn Độ cho thấy dư địa từ các thị trường đường dài còn rất lớn. Từ mức chỉ khoảng 102.000 lượt khách năm 2019, khách Ấn Độ đến Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 đã vượt 612.000 lượt, đưa thị trường này vào nhóm nguồn khách chủ lực.

Các chuyên gia nhận định chính sự phát triển của mạng đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, với các kết nối từ New Delhi, Mumbai, Ahmedabad tới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng góp phần rút ngắn khoảng cách, tạo thuận lợi hơn cho dòng khách.

Với thị trường Nga, hơn 1 triệu lượt khách trong 8 tháng và mức tăng 165,7% cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của một thị trường từng có vị trí quan trọng với du lịch Việt. Các chuyến bay thuê bao được nối lại, tăng tần suất, cùng sức hút của những điểm đến biển như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc đang tạo thêm động lực cho khách Nga.

Du khách quốc tế trải nghiệm du nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhìn từ cơ cấu thị trường, điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng khách tăng mà là nền khách đang rộng hơn. Đây là yếu tố quan trọng để ngành du lịch hướng tới tăng trưởng bền vững, giảm sự phụ thuộc vào một vài thị trường và nâng cao sức chống chịu trước biến động bên ngoài.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, tập trung vào những thị trường có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và lấy chất lượng, bản sắc, trải nghiệm khác biệt làm lợi thế cạnh tranh.

Những kết quả về thị trường trong 8 tháng đầu năm vì thế có thể xem là một tín hiệu tích cực trên hành trình chuyển từ mở rộng lượng khách sang nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Nghỉ lễ 2/9: Sức bật nội tại từ 6,5 triệu khách

Bức tranh tăng trưởng của du lịch Việt Nam tiếp tục được nối dài trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), khi ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Số liệu từ Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại nhiều điểm đến, lượng khách tăng mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,71 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch khoảng 4.900 tỷ đồng; Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt, tổng thu ước 2.100 tỷ đồng; Hà Nội đón hơn 904.000 lượt, tổng thu trên 3.000 tỷ đồng; Đà Nẵng ước đón 850.000 lượt khách, tổng thu khoảng 3.326 tỷ đồng; Ninh Bình gần 777.000 lượt, tổng thu trên 1.030 tỷ đồng…

Du khách trên chuyến tàu di sản nối liền Hà Nội-Bắc Ninh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ những trung tâm du lịch lớn, nhiều địa phương cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như Lâm Đồng, Quảng Ninh, An Giang, Lào Cai, Thanh Hóa đều có tốc độ tăng trưởng tích cực, cho thấy dòng khách đang có xu hướng mở rộng tới những điểm đến có sản phẩm đa dạng và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trải nghiệm.

Đáng chú ý, khách quốc tế tiếp tục tăng tại nhiều địa phương trong kỳ nghỉ: Đà Nẵng ước đón hơn 224.000 lượt khách quốc tế; Ninh Bình gần 110.000 lượt, tăng 35,4%; Khánh Hòa khoảng 96.000 lượt khách có lưu trú; Hà Nội 94.000 lượt, tăng 82,4%; Thành phố Hồ Chí Minh 62.000 lượt, tăng 37,8%; Lào Cai 34.000 lượt và An Giang gần 27.000 lượt, tăng 68,7%.

Những con số cho thấy sức hút của Việt Nam đang được duy trì đồng thời ở cả hai dòng khách: quốc tế và nội địa. Nếu thị trường inbound đang mở rộng về địa lý thì thị trường nội địa tiếp tục tạo lực đỡ quan trọng cho các điểm đến trong những cao điểm ngắn ngày.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá hành vi du lịch trong kỳ nghỉ cũng cho thấy những thay đổi đáng chú ý. Du khách có xu hướng lựa chọn hành trình gần, liên vùng, thời gian ngắn; ưu tiên nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa. Việc chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển cũng ngày càng rõ nét.

Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ thay vì chỉ dựa vào lợi thế tài nguyên sẵn có. Nghị quyết số 26 cũng đặt yêu cầu phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, nâng cao chất lượng trải nghiệm, phát huy lợi thế về văn hóa, di sản, cảnh quan và ẩm thực, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi giá trị để nâng hiệu quả kinh tế du lịch.

Du lịch Việt có nhiều cơ hội phát triển bứt tốc trong kỷ nguyên mới từ nguồn tài nguyên văn hóa bản địa. (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+

Từ gần 16 triệu lượt khách quốc tế sau 8 tháng đến 6,5 triệu lượt khách trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, các con số đang cho thấy một mùa du lịch có sức bật đáng kể. Quan trọng hơn, tăng trưởng đang diễn ra trên nhiều thị trường và tại nhiều điểm đến, tạo nền tảng để ngành du lịch tiếp tục hướng tới mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Chặng đường còn lại của năm sẽ là phép thử để chuyển đà tăng trưởng về lượng thành hiệu quả cao hơn về chất, mức chi tiêu, thời gian lưu trú và giá trị đóng góp cho nền kinh tế. Đây cũng chính là bước chuyển mà Nghị quyết 26 đặt ra khi xác định du lịch không chỉ cần tăng trưởng nhanh, mà phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có giá trị gia tăng cao, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực khác./.

Các địa phương có doanh thu du lịch đạt trên nghìn tỷ đồng dịp nghỉ lễ 2/9 Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.