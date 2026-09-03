Đồng Tháp khai thác tiềm năng hệ sinh thái tự nhiên để bứt phá du lịch sinh thái

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều điểm đến miền sông nước trở nên nhộn nhịp khi du khách tìm về những khu sinh thái, miệt vườn, làng quê và không gian văn hóa đặc trưng. Không chỉ tham quan, du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, đời sống và văn hóa địa phương.

Làm mới sản phẩm, mở rộng sức hút

Tại nhiều điểm đến, các sản phẩm du lịch được làm mới theo hướng tăng trải nghiệm cho du khách, từ đi xuồng len qua những con rạch nhỏ, tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức đặc sản địa phương đến tìm hiểu lịch sử, khám phá hệ sinh thái vùng đất ngập nước. Sự đa dạng của sản phẩm đang tạo thêm sức hút cho du lịch, nhất là khi xu hướng tìm về thiên nhiên, trải nghiệm đời sống địa phương ngày càng rõ nét.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29/8 đến 2/9, tỉnh Đồng Tháp đón 169.957 lượt khách du lịch, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có 13.084 lượt khách quốc tế, tăng 131%. Tổng thu từ du lịch đạt 64,5 tỷ đồng, tăng 66%; công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt 65-70%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, địa phương đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, tăng 11,4%; trong đó có 432.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 4%.

Những con số này cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch đang được khai thác theo hướng đa dạng hơn. Đằng sau sự tăng trưởng về lượng khách là những nỗ lực làm mới điểm đến, tăng cường quảng bá và từng bước hình thành mạng lưới sản phẩm gắn với lợi thế tự nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết, ngành Du lịch đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch; tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về phát triển du lịch, đồng thời tăng cường hợp tác với các địa phương trong vùng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng dữ liệu cho Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 với 5 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Hoa và Tây Ban Nha. Công cụ này giúp du khách tìm hiểu, trải nghiệm điểm đến qua không gian ảo trước khi lựa chọn chuyến đi thực tế.

Đơn vị cũng triển khai Cẩm nang điện tử giới thiệu các dự án xúc tiến đầu tư du lịch được triển khai nhằm tạo thêm kênh kết nối giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với các địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tiếp tục được duy trì, cung cấp thông tin về điểm đến, dịch vụ, lịch trình và các sự kiện du lịch của tỉnh.

Việc kết hợp giữa phát triển sản phẩm và quảng bá số đang mở rộng cách thức tiếp cận du khách. Không chỉ chờ khách tìm đến, điểm đến được giới thiệu trước thông qua hình ảnh, dữ liệu và những trải nghiệm trực tuyến, qua đó tạo thêm cơ hội chuyển đổi từ tìm hiểu sang lựa chọn hành trình.

Phát huy lợi thế, hướng tới du lịch xanh

Đồng Tháp có ba vùng sinh thái tự nhiên gồm hệ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái ngập mặn và hệ sinh thái nước ngập phèn. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái gắn với đặc trưng từng vùng. Nhờ đó, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến Đồng Tháp tăng bình quân trên 15%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Du khách trải nghiệm dỡ chà bắt cá. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Cùng với lợi thế về tài nguyên tự nhiên, xu hướng của du khách quốc tế những năm gần đây là tìm đến các vùng nông thôn, trải nghiệm thiên nhiên và tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đây là cơ hội để Đồng Tháp tiếp tục phát triển du lịch sinh thái.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Việt Nhật (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp), trong những tháng đầu năm, lượng khách đặt tour của công ty đến Đồng Tháp tăng mạnh. Các điểm đến như bãi biển Tân Thành (xã Gò Công Đông), Trại rắn Đồng Tâm (Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu, Chế biến dược liệu-Cục Hậu cần Quân khu 9, xã Kim Sơn), cồn Thới Sơn (phường Mỹ Tho), làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè), cồn Tân Phong (xã Ngũ Hiệp)… thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ở Khu di tích Xẻo Quít, xã Mỹ Hiệp, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tăng trải nghiệm cho du khách như nghe thuyết minh, xem phim tư liệu về lịch sử khu di tích, tham gia chương trình tìm hiểu lịch sử, thưởng thức món ăn thời kháng chiến “cơm nắm gói lá sen”, đi xuồng ba lá, xe đạp đôi và tham quan không gian ngôi nhà Nam Bộ xưa. Trong dịp nghỉ lễ, Khu di tích Xẻo Quít đón hơn 6.600 lượt khách trong nước và quốc tế.

Tại phường Cao Lãnh, các hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật được tổ chức theo nhiều chủ đề như “Hoạt động của Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Làng Hòa An xưa”, “Đồng Tháp-Quê hương tôi”; triển lãm thư pháp, trưng bày cổ vật và mô hình “Đồng Tháp mùa nước nổi”. Điểm nhấn thu hút du khách là Khu tái hiện Làng Hòa An xưa tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Trong những ngày nghỉ lễ, các điểm đến trên địa bàn phường đón khoảng 5.350 lượt du khách. Còn tại phường Thới Sơn, du khách tìm đến để trải nghiệm không gian miệt vườn, đi xuồng len qua những con rạch nhỏ, tham quan vườn cây ăn trái và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng vùng sông nước. Trong dịp nghỉ lễ, địa phương ước đón khoảng 6.450 lượt khách quốc tế và 16.000 lượt khách nội địa, doanh thu đạt 10,15 tỷ đồng.

Theo anh Nguyễn Văn Thanh Sơn, chủ Điểm Trà mật ong Kỳ Lân, phường Thới Sơn, lượng khách đến điểm du lịch trong những tháng đầu năm tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, điểm đón khoảng 400-500 khách dừng chân, thưởng thức trà và mua các sản phẩm từ mật ong, đặc sản trái cây.

Du khách đi thuyền xem dỡ chà cá tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Cùng với các điểm đến trên, Vườn Quốc gia Tràm Chim, xã Tràm Chim, cũng thu hút đông đảo du khách nhờ các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và hệ sinh thái đất ngập nước. Du khách có thể thưởng thức các món ăn dân dã Nam Bộ, khám phá cảnh quan, tìm hiểu hệ sinh thái và quan sát các loài động vật, chim nước đặc trưng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Võ Phạm Tân cho biết, thời gian tới, ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chú trọng khai thác tiềm năng của các hệ sinh thái tự nhiên của từng vùng, truyền thống lịch sử, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái nông lâm nghiệp… để tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn. Địa phương chú trọng công tác phát triển "ngành công nghiệp không khói" qua việc mời gọi đầu tư để khai thác, phát triển tiềm năng du lịch sinh thái biển theo hướng bền vững, đảm bảo đủ các yếu tố "xanh, sạch, an toàn, thân thiện với môi trường".

Đồng Tháp hiện có hơn 150 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng, làng nghề và du lịch sinh thái, trải dài từ khu vực biên giới Campuchia đến vùng biển Gò Công. Trong số này, 32 điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch theo Luật Du lịch năm 2017; 14 sản phẩm được công nhận OCOP.

Toàn tỉnh hiện có 91 doanh nghiệp lữ hành, hơn 400 hướng dẫn viên du lịch và 455 cơ sở lưu trú với hơn 7.900 phòng. Trong đó, 59 khách sạn được xếp hạng từ 1-3 sao và 396 cơ sở lưu trú đủ điều kiện kinh doanh. Năm 2026, Đồng Tháp phấn đấu đón 8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 870.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 4.800 tỷ đồng./.

Về Đồng Tháp, trải nghiệm du lịch mùa nước nổi Đồng Tháp vốn đã quen thuộc với mùa sen, mùa lúa, những vườn cây, những con sông mang nặng phù sa. Nhưng có lẽ, không thời điểm nào vùng đất này bộc lộ rõ nhất bản sắc của mình như những tháng mùa nước nổi.