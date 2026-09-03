Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng lập kỷ lục đạt 770,14 tỷ USD

Ngày 3/9, Cục Thống kê công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng của năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, đây mức kỷ lục từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước với cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Riêng trong tháng Tám, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 109,7 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1% so với tháng Bảy, nhưng tăng mạnh 31,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,29 tỷ USD, tăng 3,4%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tám đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước nhưng tăng tới 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối doanh nghiệp trong nước đạt 12,82 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước, trong khi khối FDI đạt 42,09 tỷ USD, giảm 1,8%. Tính chung tháng Tám, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu nhẹ ở mức 0,12 tỷ USD.

Luỹ kế 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 74,47 tỷ USD, tăng 7,4%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 300,37 tỷ USD, tăng 26,9%, chiếm tỷ trọng 80,1%.

Toàn nền kinh tế có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ USD, chiếm 70%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến tiếp tục đóng vai trò nòng cốt khi đạt 337,99 tỷ USD, chiếm 90,2%, tiếp đến là nông sản, lâm sản đạt 26,65 tỷ USD, chiếm 7,1%, thủy sản đạt 8,0 tỷ USD, chiếm 2,1% và nhiên liệu, khoáng sản đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Ở chiều nhập khẩu, tổng trị giá 8 tháng ước đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực kinh tế trong nước đạt 105,07 tỷ USD, tăng 23,7%, còn khu vực FDI đạt 290,23 tỷ USD, tăng 40,1%.

Thị trường có 43 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 93,9% tổng kim ngạch, trong đó 3 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 55,5%. Về cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm ưu thế tuyệt đối với 372,04 tỷ USD, tương đương 94,1% tổng kim ngạch (riêng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 57,6%; Nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%). Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 23,26 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,9%.

Về đối tác thương mại 8 tháng năm 2026, Hoa Kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 122 tỷ USD, trong khi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 161,9 tỷ USD.

Về cán cân thương mại song phương, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 106,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, sang EU đạt 31,4 tỷ USD, tăng 22,8%, sang Nhật Bản đạt 2,4 tỷ USD, tăng 58,0%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 107,7 tỷ USD, tăng 41,7%, từ Hàn Quốc 37,8 tỷ USD, tăng 89,4% và ASEAN là 13,5 tỷ USD, tăng 43,4%.

Tính chung 8 tháng, cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang nhập siêu 20,46 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 14,02 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD. Áp lực nhập siêu tăng cao chủ yếu do chi phí nhập khẩu lớn ở một số nhóm hàng chủ lực, như điện tử, máy tính và linh kiện đạt 60,6 tỷ USD, xăng dầu 7,4 tỷ USD, chất dẻo 6,7 tỷ USD, các loại than 6,2 tỷ USD, dầu thô 5,3 tỷ USD, sản phẩm hóa chất và hóa chất cùng đạt 3,9 tỷ USD./.

Tám tháng của năm 2026: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu duy trì đà tăng trưởng 2 con số Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tám tháng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025.