Goldman Sachs khuyến cáo giới đầu tư về đà giảm tốc của thị trường chứng khoán

Các nhà đầu tư đang quá lạc quan có lẽ nên điều chỉnh kỳ vọng, bởi một trong những chiến lược gia chứng khoán hàng đầu của Goldman Sachs vừa đưa ra nhận định rằng thị trường có thể chỉ tăng dần trong 12 tháng tới.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Yahoo Finance trên chương trình Opening Bid, ông Peter Oppenheimer, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu toàn cầu của Goldman Sachs, nhận định: "Cần thừa nhận rằng S&P 500, cũng như các thị trường cổ phiếu khác trên thế giới, đã có mức tăng rất ấn tượng trong năm qua và từ đầu năm đến nay. Vì vậy, chúng ta đã có được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo mức sinh lời sẽ thấp hơn kể từ thời điểm này."

Ông Oppenheimer được giới đầu tư Phố Wall theo dõi sát sao nhờ nhiều dự báo chính xác về thị trường chứng khoán trong những năm qua. Đầu tháng 3/2026, ông từng đưa ra quan điểm thận trọng về thị trường, trước khi chứng khoán chạm mức thấp nhất trong năm vào cuối tháng đó.

Ông cho biết trong phần lớn trường hợp, Goldman Sachs dự báo mức sinh lời khoảng "giữa một chữ số và cao hơn một chút" trong 12 tháng tới, thấp hơn mức tăng ghi nhận tại tất cả các nhóm cổ phiếu trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, mức sinh lời này vẫn tương đối khả quan nếu tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì.

Thực tế, nhiều yếu tố đang cho thấy triển vọng thị trường chứng khoán có thể trầm lắng hơn khi năm 2026 bước vào những tháng cuối, sau khi chỉ số S&P 500 đã tăng 12% từ đầu năm. Một trong những yếu tố đáng chú ý là làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh, có thể khiến mọi nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ, phải thận trọng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm - một trong những mức lợi suất quan trọng nhất thế giới và có ảnh hưởng đến chi phí của nhiều khoản vay, từ thế chấp mua nhà, vay mua ôtô đến thẻ tín dụng, gần đây đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2023. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng đang ở gần mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ, gây thêm áp lực đối với những người đang lên kế hoạch cho an toàn tài chính dài hạn.

Đáng chú ý hơn, xu hướng lợi suất trái phiếu tăng không chỉ diễn ra tại Mỹ mà đang xuất hiện trên toàn cầu. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vừa vượt 3% lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Tại Anh, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vừa lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2007. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đang ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2011, thời điểm cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu lên đến đỉnh điểm.

Theo Goldman Sachs, việc thị trường trái phiếu tại Mỹ, Nhật Bản, Anh và Đức đồng loạt bị bán tháo không phải là sự trùng hợp mà là một tín hiệu đáng chú ý. Tín hiệu đó cho thấy các nhà đầu tư trên toàn cầu đang dần mất niềm tin vào khả năng của các chính phủ trong việc kiểm soát nợ công, kiềm chế lạm phát và duy trì kỷ luật tài khóa./.

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau 3 phiên giảm Chỉ số Dow Jones tăng 295,01 điểm lên 53.061,89 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 35,16 điểm lên 7.666,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 118,05 điểm lên 26.217,83 điểm.