Thị trường

Chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc do căng thẳng Trung Đông và nỗi lo lãi suất

Chỉ số Shanghai Composite giảm 1,0% xuống 3.941,39 điểm, chỉ số Hang Seng giảm nhẹ 0,1% xuống 25.311,21 điểm; sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch từ Sydney, Đài Bắc, Mumbai đến Bangkok, Jakarta, Manila.

Minh Hằng
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch 2/9, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu vọt lên mức cao nhất nhiều thập kỷ.

Nguyên nhân trực tiếp là sự leo thang căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu thô tăng phi mã, đẩy kỳ vọng tăng lãi suất lên cao.

Nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn nhạy cảm với chi phí đi vay cao, trở thành tâm điểm bán tháo. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 (Tokyo) giảm 2,9% xuống 64.325,64 điểm, trong phiên chỉ số này có lúc “bốc hơi” tới 3,9%. Thị trường Seoul (Hàn Quốc) ghi nhận mức giảm sâu lên tới 4%.

Tại các thị trường trọng điểm khác, chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải) giảm 1,0% xuống 3.941,39 điểm, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm nhẹ 0,1% xuống 25.311,21 điểm. Sắc đỏ cũng bao trùm hàng loạt sàn giao dịch từ Sydney, Đài Bắc, Mumbai đến Bangkok, Jakarta và Manila.

Lạm phát tăng trở lại khiến các nhà giao dịch dự báo 70% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp diễn ra 2 tuần tới. Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ Michael Barr cũng cảnh báo ngân hàng trung ương này sẵn sàng hành động quyết liệt nếu dữ liệu lạm phát không sớm hạ nhiệt về mức mục tiêu 2%.

Giới đầu tư ồ ạt tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro sau khi giá dầu thô vọt tăng gần 10%. Động thái tấn công của Mỹ nhằm vào một hòn đảo của Iran cuối tuần qua đã dẫn đến các màn trả đũa liên tiếp, khiến eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu khí toàn cầu, đối mặt nguy cơ đóng cửa.

Khủng hoảng năng lượng lập tức thổi bùng nỗi lo lạm phát, đẩy chi phí đi vay của các chính phủ lên mức kỷ lục mới. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản đã chạm mốc cao nhất trong vòng 30 năm.

Tương tự, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm, cùng trái phiếu Anh kỳ hạn 30 năm, đều đang mấp mé hoặc phá vỡ các mức đỉnh lịch sử từ giai đoạn khủng hoảng tài chính 2007-2008 và năm 1998.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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