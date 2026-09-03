Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau 3 phiên giảm

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng điểm trong phiên 2/9, phục hồi một phần sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp, khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội mua vào ở những cổ phiếu và lĩnh vực có thể đã bị bán quá mức do tâm lý e ngại rủi ro gần đây.

Chỉ số Dow Jones tăng 295,01 điểm (tương đương 0,56%) lên 53.061,89 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 35,16 điểm (0,46%) lên 7.666,63 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 118,05 điểm (0,45%) lên 26.217,83 điểm.

Chỉ số ngành bán dẫn Philadelphia SE đã tăng điểm trong bối cảnh nhà sản xuất chip Broadcom dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 sau khi thị trường đóng cửa. Giá cổ phiếu của Nvidia, nhà sản xuất chip đi đầu trong làn sóng AI, tăng 3,2%, trong khi của Micron và Qualcomm lần lượt tăng 2,4% và 2%.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường bị kìm hãm bởi làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu, do lo ngại về lạm phát và nợ chính phủ gia tăng nhanh chóng, trong khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông gây áp lực đẩy giá năng lượng lên cao.

Mỹ và Iran đã gia tăng các hoạt động quân sự trong đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ tháng 7/2026, dập tắt hy vọng quay lại bàn đàm phán và làm tăng khả năng xung đột kéo dài có thể dẫn đến lạm phát trên diện rộng, buộc các lãnh đạo ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.

Về tình hình kinh tế Mỹ, công ty xử lý dữ liệu việc làm ADP báo cáo số lượng việc làm mới trong khu vực tư nhân tháng 8/2026 thấp hơn dự kiến, trong khi số liệu đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa vốn cốt lõi bị điều chỉnh giảm, báo hiệu khả năng các kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp Mỹ sẽ chững lại.

Các báo cáo kinh tế dự kiến công bố vào ngày 3/9 bao gồm dữ liệu thương mại quốc tế, chi phí lao động/năng suất quý 2/2026 và chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành dịch vụ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ./.

VN-Index có thể thử sức vùng 1.850 điểm sau kỳ nghỉ Quốc khánh Theo các chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index vẫn trong xu hướng hồi phục và nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng 1.850 điểm trong các tuần tới.