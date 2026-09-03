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Mỹ thúc đẩy mở rộng khai thác dầu mỏ tại Venezuela

Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng tại Venezuela, lên hơn 500.000 thùng/ngày, thậm chí khoảng 600.000 thùng/ngày theo kế hoạch của doanh nghiệp.

Diệu Hương
Khu phức hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Khu phức hợp công nghiệp hóa dầu tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 2/9, Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron thông báo kế hoạch đầu tư hơn 7 tỷ USD trong 5 năm tới để mở rộng hoạt động tại Venezuela, trong bối cảnh Washington thúc đẩy hàng loạt thỏa thuận nhằm khôi phục ngành dầu khí và gia tăng sản lượng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo Chevron, các thỏa thuận mới cho phép tập đoàn được giao thêm diện tích khai thác tại Vành đai dầu mỏ Orinoco, đồng thời cập nhật các điều khoản pháp lý, thương mại và tài chính đối với những liên doanh.

Chevron đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng tại Venezuela, lên hơn 500.000 thùng/ngày, thậm chí khoảng 600.000 thùng/ngày theo kế hoạch của doanh nghiệp.

Các thỏa thuận được công bố trong chuyến thăm Caracas của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ông Wright đã tham dự lễ ký các thỏa thuận giữa Venezuela với Chevron, tập đoàn năng lượng Italy Eni và công ty Mỹ GE Vernova.

Theo ông, sản lượng dầu Venezuela hiện khoảng 1,25 triệu thùng/ngày và có thể tăng gấp đôi, vượt 2 triệu thùng/ngày vào cuối thập niên này. Ông đánh giá tiến độ triển khai các thỏa thuận đang diễn ra với “tốc độ Trump,” đồng thời cho biết sản lượng dầu của Venezuela đã tăng 25% và xuất khẩu tăng 50%.

Song song đó, Washington đã ký thỏa thuận với North American Blue Energy Partners (NABEP) để phát triển 17 mỏ dầu có trữ lượng khoảng 65 tỷ thùng. NABEP hiện khai thác khoảng 200.000 thùng/ngày và là nhà sản xuất tư nhân lớn thứ hai tại Venezuela. Một số mỏ từng được các doanh nghiệp Nga và Trung Quốc tham gia nhưng chưa được phát triển đáng kể.

Venezuela sở hữu hơn 303 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh, lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sản lượng hiện thấp xa mức khoảng 3 triệu thùng/ngày trước đây do cơ sở hạ tầng xuống cấp và nhiều năm thiếu đầu tư.

Giới chuyên gia cảnh báo việc khôi phục ngành dầu khí có thể cần nhiều năm và hàng chục tỷ USD, vì vậy tác động của các thỏa thuận mới đối với nguồn cung dầu toàn cầu sẽ chưa thể xuất hiện ngay lập tức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn Chevron #Khai thác dầu mỏ #Sản lượng Mỹ Venezuela
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