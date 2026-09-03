Trái cây Việt Nam khẳng định vững chắc thương hiệu trên thị trường quốc tế

Trái cây Việt Nam ngày càng khẳng định vững chắc uy tín thương hiệu và chiếm trọn niềm tin của khách hàng tại Hội chợ Trái cây quốc tế châu Á (Asia Fruit Logistica) nhờ chủng loại phong phú, chất lượng cao, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.



Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), Hội chợ Trái cây quốc tế châu Á năm nay diễn ra tại Triển lãm Thế giới châu Á (AsiaWorld-Expo) của Hong Kong từ ngày 2-4/9, với sự tham dự của 730 gian hàng đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Hiệp hội Rau quả Việt Nam chủ trì tổ chức có 24 gian trưng bày của 22 doanh nghiệp trên cả nước tham dự.



Với vai trò thúc đẩy kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng khu vực và trên thế giới, Hội chợ Trái cây quốc tế châu Á lần này tập trung giới thiệu và quảng bá sản phẩm theo các chủ đề chính gồm trái cây, máy móc, dịch vụ, logistics, nông nghiệp thông minh và công nghệ.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên, cho biết sau nhiều năm tham dự, quy mô của đoàn Việt Nam tại các kỳ hội chợ liên tục được mở rộng và nâng tầm. Từ chỗ chỉ có 10 doanh nghiệp tham dự năm 2017, con số này đã tăng lên 22 doanh nghiệp năm 2026 và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cùng với đó, lợi nhuận thu được cũng tăng qua từng năm.

Tại Asia Fruit Logistica 2025, tổng giá trị các hợp đồng được ký kết trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế đạt khoảng 5 triệu USD. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, doanh số tại sự kiện năm nay dự kiến còn cao hơn nhờ một số mặt hàng chủ lực có chất lượng cao như sầu riêng, chanh leo và thanh long.



Khu trưng bày của đoàn Việt Nam tại Hội chợ. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ông Đặng Phúc Nguyên nhấn mạnh, so với tiềm năng to lớn của ngành rau quả trong nước với hàng trăm nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, quy mô tham dự và kim ngạch thu được của đoàn Việt Nam tại các kỳ Asia Fruit Logistica hiện vẫn khiêm tốn.

Tuy nhiên, xét trên phương diện khác, lợi ích mang lại cho Việt Nam lại rất quan trọng, không chỉ dừng ở việc tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn thúc đẩy quảng bá tiềm năng to lớn, chất lượng cao và uy tín của thị trường trái cây Việt Nam.



Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết thêm, tại hội chợ lần này, ngoài trái cây còn có các khu trưng bày về công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản và vận chuyển rau quả, đặc biệt là nông nghiệp thông minh, hữu cơ và thân thiện với môi trường. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể nghiên cứu, nhập khẩu hoặc thúc đẩy chuyển giao công nghệ để góp phần nâng cao hơn nữa cả về chất lượng và giá trị của rau quả nói riêng, cũng như nông sản Việt Nam nói chung.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Pulimex Lê Minh Tuấn cho biết doanh nghiệp mang đến hội chợ nhiều loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam như thanh long, dừa, chuối, nhãn, chôm chôm và xoài…, với mục đích chính là tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ông Lê Minh Tuấn nêu rõ, qua 4 lần tham dự liên tiếp, ông nhận thấy Asia Fruit Logistica tại Hong Kong là diễn đàn kết nối quan trọng để các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây Việt Nam vươn ra thị trường thế giới, không chỉ tại châu Á mà còn bao gồm cả Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Đông và châu Phi…

Theo ông, điều này càng thuận lợi khi các cơ quan liên quan của Việt Nam tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý và phương thức thanh toán.



Khách hàng quốc tế nghe giới thiệu và tìm hiểu cơ hội hợp tác nhập khẩu trái cây với doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Cùng quan điểm, ông Lê Hữu Dũng, Giám đốc Công ty Vinafood International (doanh nghiệp chuyên xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Ấn Độ và Trung Đông) cho biết đây là lần đầu tiên công ty tham dự Asia Fruit Logistica và hy vọng sự kiện sẽ thúc đẩy mở rộng thị trường sang các khu vực tiềm năng khác trên thế giới. Ông Lê Hữu Dũng tin tưởng mục tiêu này có thể đạt được nhờ sự phong phú về chủng loại và uy tín ngày càng vững chắc của trái cây Việt Nam.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Alessandro Cordano đến từ Bồ Đào Nha bày tỏ rất ấn tượng với sự phong phú của trái cây Việt Nam. Theo ông, trái cây Việt Nam không chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn mà còn thơm ngon, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Ông tin rằng Việt Nam sẽ tạo được ấn tượng mạnh và đạt thành công lớn tại Asia Fruit Logistica năm nay.



Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tiếp tăng mạnh trong những năm gần đây, từ khoảng 7 tỷ USD năm 2024 lên 8,6 tỷ USD năm 2025 và dự kiến vượt mốc 10 tỷ USD trong năm 2026./.

Trái cây Việt Nam thu hút khách quốc tế tại Hội chợ Asia Fruit Logistica Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam làm về ngành trái cây có cơ hội quảng bá thương hiệu, gặp gỡ các đối tác, cũng như trao đổi về những dự định trong năm tới.