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Giá vàng phục hồi khi đồng USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt

Động lực chính giúp thị trường kim loại quý khởi sắc đến từ việc đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rời khỏi các mức đỉnh thiết lập gần đây.

Minh Hằng
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chốt phiên giao dịch ngày 2/9, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại từ mức thấp nhất trong gần một tháng qua.

Động lực chính giúp thị trường kim loại quý khởi sắc đến từ việc đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rời khỏi các mức đỉnh thiết lập gần đây.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 4.376,41 USD/ounce, thoát khỏi mức đáy được ghi nhận từ ngày 7/8. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ tăng 0,4% lên 4.414,60 USD/ounce.

Sự phục hồi của vàng diễn ra cùng lúc chỉ số đồng USD giảm 0,1% và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi chạm ngưỡng cao nhất trong gần 3 năm. Dữ liệu tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân (ADP) tháng 8/2026 của nền kinh tế lớn nhất thế giới thấp hơn kỳ vọng cũng góp phần tạo lực đỡ cho giá vàng.

Tuy nhiên, giới đầu tư hiện không phản ứng quá mạnh mà đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thước đo quan trọng nhất, sẽ được công bố vào ngày 4/9 để dự đoán chính xác hơn lộ trình chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy, thị trường hiện dự báo có 64% khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào tháng này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 65,03 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,9% lên 1.756,39 USD/ounce và giá palladium tăng 3,18% lên 1.352,74 USD/ounce.

Thị trường vàng Việt Nam ngày 2/9 đóng cửa nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá vàng #Fed #đồng USD
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