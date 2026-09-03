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Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch quanh ngưỡng 147,4 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước sáng nay đi xuống, trong đó vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)
Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/9, giá vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, mức giá này giảm 1,3 triệu đồng/lượng với chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (ngày 29/8).

Giá vàng nhẫn sáng nay được điều chỉnh khác nhau. Theo đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giá nhẫn tròn trơn đang giao dịch ở ngưỡng 145,-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC và vàng nhẫn cùng niêm yết ở ngưỡng 144,4-147,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.415 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tăng lên 5,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.860-26.270 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng; Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.823-26.268 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 13 đồng.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.890-26.270 đồng/USD, chưa có biến động; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.850-26.250 đồng/USD, giảm 20 đồng./.

(Vietnam+)
#Giá vàng trong nước #Giá vàng SJC #Tỷ giá ngoại tệ #Thị trường vàng quốc tế #Ngân hàng Nhà nước
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