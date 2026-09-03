Giá vàng trong nước giảm, SJC giao dịch quanh ngưỡng 147,4 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/9, giá vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 5 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, mức giá này giảm 1,3 triệu đồng/lượng với chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (ngày 29/8).

Giá vàng nhẫn sáng nay được điều chỉnh khác nhau. Theo đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, giá nhẫn tròn trơn đang giao dịch ở ngưỡng 145,-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC và vàng nhẫn cùng niêm yết ở ngưỡng 144,4-147,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.415 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới tăng lên 5,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.860-26.270 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng; Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.823-26.268 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 13 đồng.

Về phía Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.890-26.270 đồng/USD, chưa có biến động; Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.850-26.250 đồng/USD, giảm 20 đồng./.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm, SJC giao dịch quanh mức 149,7 triệu đồng Giá vàng SJC sáng 28/8 giảm 300.000 đồng mỗi lượng, trong khi đó thị trường quốc tế dao động quanh 4.580 USD/ounce giảm mạnh tới 58 USD, chênh lệch lại lên hơn 4 triệu đồng mỗi lượng.