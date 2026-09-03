Khai mạc chuỗi sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 3/9, chuỗi sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026" (Viet Nam International Sourcing 2026) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với các tiêu chuẩn mới về kinh tế xanh và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế.

Theo Ban Tổ chức, Viet Nam International Sourcing 2026 là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030."

Diễn ra trong ba ngày từ 3-5/9, chương trình bao gồm nhiều hoạt động phong phú như: Diễn đàn xuất khẩu; Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế; chương trình kết nối giao thương trực tiếp (B2B Matching); hoạt động khảo sát thực tế phối hợp cùng các Sở Công Thương địa phương đưa các đoàn thu mua quốc tế tới tham quan thực tế nhà máy, cơ sở sản xuất, làm việc với các địa phương nhằm đánh giá năng lực cung ứng và thúc đẩy cơ hội ký kết các hợp đồng thương mại dài hạn hoặc các quyết định đầu tư phù hợp.

Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế năm nay có quy mô vượt bậc với hơn 500 gian hàng, diện tích trưng bày lên tới hơn 12.000m2, quy tụ hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu uy tín của Việt Nam; tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chủ lực: thực phẩm và đồ uống; đồ gia dụng và nội thất; phong cách sống và sản phẩm chăm sóc sức khỏe; chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Viet Nam International Sourcing 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm và quay trở lại của nhiều tập đoàn bán lẻ, kênh phân phối đa quốc gia hàng đầu như: Walmart (Hoa Kỳ); Imcosa S.A. de C.V. (Mexico); H&M (Thụy Điển); Aeon (Nhật Bản); Lotte (Hàn Quốc); Central Group, Mega Market (Thái Lan); LuLu (UAE)… cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của các nhãn hàng mới như: Wumart, Metro (Trung Quốc); Mamami (Malaysia); Spinneys, Loohtah (UAE); Shengsiong (Singapore); Vimart (Lào); Target, JC Penny (Hoa Kỳ).

Bên cạnh các tập đoàn quy mô lớn, sự kiện năm nay mở rộng thu hút các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi, và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, mở ra cơ hội xuất khẩu đa dạng cho nhiều phân khúc doanh nghiệp Việt.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Viet Nam International Sourcing 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết Viet Nam International Sourcing 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vững chắc vai trò là trung tâm sản xuất và cung ứng chiến lược trong khu vực và toàn cầu.

Trước xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng quốc tế và yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi xanh/số và phát triển bền vững (ESG), các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm đều được chọn lọc kỹ lưỡng, sở hữu các chứng chỉ quốc tế và năng lực cung ứng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng đúng thị hiếu của các thị trường đa dạng từ thị trường phát triển cho đến thị trường mới nổi.

Theo bà Phan Thị Thắng, giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở số lượng gian hàng, số lượng đoàn thu mua hay số lượng các cuộc gặp gỡ. Điều quan trọng hơn là tạo ra một không gian để những người có nhu cầu thực sự gặp được những đối tác có năng lực thực sự.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để tiếp cận trực tiếp thị trường, hiểu rõ hơn điều mà khách hàng quốc tế đang cần: không chỉ là một sản phẩm tốt, mà còn là năng lực sản xuất ổn định, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao và một cam kết hợp tác lâu dài.

Đối với các nhà mua hàng quốc tế, đây cũng là cơ hội để tiếp cận trực tiếp với một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ: một nền sản xuất ngày càng đa dạng, một cộng đồng doanh nghiệp ngày càng trưởng thành và một nguồn cung đang không ngừng nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của thị trường toàn cầu.

"Viet Nam International Sourcing 2026 không chỉ là nơi doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu những gì mình có, mà quan trọng hơn, là nơi doanh nghiệp lắng nghe thị trường đang cần gì. Các nhà mua hàng quốc tế đến với Việt Nam không chỉ để tìm kiếm những đơn hàng trước mắt, mà còn tìm kiếm những đối tác có thể cùng xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và bền vững trong tương lai," bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là cầu nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà phân phối và đoàn thu mua quốc tế, thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên sâu, các doanh nghiệp có cơ hội cập nhật xu hướng mới, nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.

Đại biểu tham quan gian hàng tại Viet Nam International Sourcing 2026. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Trong khi đó, với sự phối hợp và tham gia tích cực của 20 địa phương trong cả nước, các đoàn doanh nghiệp quốc tế tham gia Viet Nam International Sourcing 2026 có dịp khảo sát thực nhất về môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam được triển khai ở cấp độ địa phương.

Các địa phương cũng có cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình trong việc thu hút đầu tư nước ngoài hay năng lực sản xuất, cung ứng, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Đây sẽ là tiền đề quan trọng mang lại những hợp đồng cụ thể trước mắt và sau đó hướng tới những quyết định đầu tư dài hạn, vì một tương lai chung phát triển lâu dài và bền vững./.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á Theo La Jornada, Việt Nam có thể trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Mexico tiếp cận thị trường Đông Nam Á trong khi Mexico mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hiện diện tại Mỹ Latinh.

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