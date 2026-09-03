Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 8 tháng qua đạt 11,69 tỷ USD

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 3/9 cho biết trong 8 của năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 49,31 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 12,57 tỷ USD (tăng 5,4%);

Riêng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8/2026 ước đạt 1,48 tỷ USD. Với kết quả này, tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng kể từ đầu năm 2026 đã đạt 11,69 tỷ USD (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025).

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 49,9%. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc và thị trường Nhật Bản với thị phần tương ứng lần lượt 15% và 12,4%.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng kể từ đầu năm 2026 sang thị trường Hoa Kỳ giảm 5,8%, trong khi thị trường Trung Quốc tăng 46,4%, thị trường Nhật Bản tăng 5,8%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất ở thị trường Mêhicô với mức tăng 2,1 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Ấn Độ với mức giảm 30,3%.

Về tình hình sản xuất, theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám và 8 tháng kể từ đầu năm 2026 của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ, diễn ra chiều nay, sản xuất lâm sản cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Đáng chú ý, tính chung 8 tháng kể từ đầu năm 2026 đến nay, sản lượng gỗ khai thác đạt 16.662,9 nghìn m3 (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2025)./.

Sắp xếp đất nông, lâm trường: Hàng trăm nghìn ha đất bàn giao về địa phương Thực hiện sắp xếp đất nông, lâm trường, khoảng 595.249 ha đất đã được bàn giao về địa phương để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thiếu đất sản xuất, góp phần giảm khiếu nại về đất đai.