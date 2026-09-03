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Giá vàng khởi sắc trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm

Vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.422 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất gần một tháng ghi nhận trong phiên trước đó.

Hương Thủy
Trang sức vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Trang sức vàng được bày bán tại một tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Giá vàng thế giới tăng trong chiều 3/9 khi giới đầu tư hiện đổ dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, số liệu được kỳ vọng sẽ định hình rõ nét hơn bước đi chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.422 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất gần một tháng ghi nhận trong phiên trước đó. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 1,2% lên mức 4.467,60 USD/ounce.

Đồng USD suy giảm cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rời khỏi các mức cao kỷ lục của nhiều năm đã giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chuyên gia thuộc nền tảng giao dịch Tastylive nhận định báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp công bố vào ngày 4/9 (giờ địa phương) sẽ là thời điểm quan trọng nhất trong tuần. Họ cho rằng nếu số liệu việc làm không đạt kỳ vọng, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 sẽ sụt giảm. Khi đó, giá vàng có thể bứt phá trở lại vùng 4.500 USD/ounce và hướng tới mốc 4.700 USD/ounce.

Một báo cáo của Fed công bố ngày 2/9 cho thấy hoạt động kinh tế và giá cả tại Mỹ chỉ tăng khiêm tốn trong những tuần qua. Thông tin này có thể chưa đủ thuyết phục các nhà hoạch định chính sách khi họ cân nhắc việc nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 tới.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 65,79 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,8% lên 1.773,59 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 45 phút ngày 3/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,40-147,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng #Lãi suất #Trái phiếu
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