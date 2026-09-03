Venezuela khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam

Tối 2/9 (giờ địa phương), tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Caracas, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) Jesus Faria; Bộ trưởng Bộ Du lịch Daniela Cabello; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương, Andrea Corao; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Venezuela-Việt Nam, Saul Ortega; đại diện lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành, các chính đảng trong liên minh cầm quyền, đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Venezuela.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Đại Dương, Andrea Corao đã trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Corao nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập là những dấu mốc lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng tự quyết của dân tộc Việt Nam. Hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như những thành tựu trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng đối với các dân tộc đang nỗ lực bảo vệ độc lập, chủ quyền và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với mình.

Khẳng định Chính phủ Venezuela và Đảng PSUV hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam, Thứ trưởng Corao tin tưởng quan hệ hai nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới sau chuyến thăm chính thức Venezuela hồi tháng 6/2026 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Bà cho rằng những kết quả đạt được trong chuyến thăm đã tạo thêm động lực để hai bên mở rộng hợp tác, đưa nền tảng chính trị tốt đẹp giữa hai nước thành những kết quả cụ thể, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân Venezuela và Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển của đất nước kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại sứ khẳng định những giá trị về độc lập, tự do và quyền tự quyết tiếp tục là nguồn sức mạnh để nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, phát triển và hạnh phúc.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ nhấn mạnh nền tảng chính trị tin cậy, tình đoàn kết và sự đồng cảm giữa nhân dân hai nước đã giúp quan hệ song phương vượt qua khoảng cách địa lý, không ngừng được củng cố và phát triển.

Trong khuôn khổ sự kiện, các vị khách tham quan không gian trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chặng đường 81 năm của Cách mạng Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Venezuela và đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam./.

Venezuela mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam Phó Chủ tịch PSUV Jesús Faría khẳng định Việt Nam là hình mẫu thành công trong xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.