Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Nhân dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, sáng 3/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý.”

Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước khi bước vào Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý."

Theo Ban tổ chức, triển lãm gồm 2 phần nội dung: "Khắc ghi lời Bác" và "Những bông hoa dâng Bác."

Khắc ghi lời dạy của Bác “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư,” dưới ánh sáng của các kỳ Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành các chỉ thị về học tập và làm theo Bác. Từ Chỉ thị số 173-CT/TW ngày 29/9/1969 về mở đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch,” đến Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016.

Gần đây nhất, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.” Đây là điểm mới so với các năm trước đây, thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong việc gắn học tập với thực hành theo Bác.

Xuyên suốt phong trào thi đua, có nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý." (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong không gian trưng bày, Ban Tổ chức cũng giới thiệu bộ sưu tập báo cắt dán về gương người tốt, việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương. Sinh thời, mỗi khi đọc báo, thấy những gương người tốt, việc tốt, Người thường đánh dấu để đề xuất biểu dương, khen thưởng. Đây là những bài báo được cắt từ các số báo khác nhau, trong gần 2.000 bài báo Người tốt việc tốt đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là giới thiệu sưu tập Huy hiệu Bác Hồ tặng thưởng cho những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Người tốt, việc tốt.” Trong đó, có huy hiệu Bác tặng đồng chí Nguyễn Văn Cốc và đồng chí Nguyễn Văn Bảy - hai anh hùng phi công có thành tích bắn rơi nhiều máy bay Mỹ.

Cùng với việc biểu dương những tấm gương trong xã hội, chính cuộc sống của Người cũng là một tấm gương sáng về thực hành cần, kiệm, liêm, chính.

Trong tủ kính bày tại triển lãm có bộ đồ ăn Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong thời gian sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Những vật dụng gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày phần nào thể hiện lối sống thanh bạch, tiết kiệm và tinh thần nêu gương của Người.

Phần "Những bông hoa dâng Bác" đã giới thiệu 136 tấm gương bình dị mà cao quý được lựa chọn từ gần 400 tấm gương trên cả nước, là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tiễn.

Trong đó, “Gieo hạt giống đỏ” là 44 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, văn hóa và cải cách hành chính. Từ lời dạy của Bác “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau...,” trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước, có những con người lặng lẽ “gieo hạt giống đỏ” bằng chính công việc và trách nhiệm hằng ngày.

Tiêu biểu, câu chuyện đầu tiên về Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn - người thầy gieo mầm “Nghìn việc tốt”; câu chuyện về cựu chiến binh Nguyễn Trung Chắt - người cha của hơn 300 trẻ mồ côi tại Hưng Yên và Lạng Sơn; là tấm gương của Chi bộ thôn Đầu Nhuận, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai trong công tác xây dựng Đảng, học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực... Tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình ấy cũng được thể hiện qua sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng.

Bên cạnh giới thiệu những tập thể tiêu biểu là những cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, tận tụy với công việc, Triển lãm còn giới thiệu và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội và các lực lượng vũ trang - những con người ngày đêm cống hiến, gìn giữ bình yên cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

“Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.” 136 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong triển lãm là những “bông hoa tươi đẹp” kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người, góp phần làm sáng lên giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống hôm nay. Từ những việc làm bình dị mà cao quý, tinh thần học và thực hành theo Bác tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào nhân dân.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các đại biểu xem phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; nghe các chuyên đề: “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo./.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước.

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