Thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh phải bằng những việc làm cụ thể

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề: “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.”

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, việc quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và việc truyền đạt Chuyên đề toàn khóa được thực hiện lồng ghép trong một nội dung thống nhất.

Chuyên đề toàn khóa nhằm mục tiêu cao nhất là chuyển hóa nhận thức lý luận thành hành động thực tiễn, tạo động lực tinh thần nội sinh để thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chuyên đề được cấu trúc thành 3 phần, gồm: Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; Cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; giá trị trong giai đoạn phát triển mới; Yêu cầu đặt ra và giải pháp đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ có 4 căn cứ đặt ra yêu cầu ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW. Đó là thế giới và khu vực biến động nhanh, khó lường; mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới. Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau Đại hội XIV, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm - đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước. Bên cạnh đó, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, vẫn còn tình trạng học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng những việc khó của dân vẫn còn nguyên. Từ đó đặt ra yêu cầu chuyển từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành.”

Chuyên đề toàn khóa khẳng định từ khi Đảng ta ra đời đến nay, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận hợp thành trong tổ chức và hoạt động của Đảng, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng phong phú của dân tộc.

Điểm mới nổi bật được nhấn mạnh trong Chỉ thị số 07-CT/TW là sự bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh.” Bốn thành tố là một chỉnh thể thống nhất từ tư tưởng đạo đức, phương pháp đến phong cách. Mục tiêu xác định rõ trong Chỉ thị số 07-CT/TW là tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới, từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng," từ "noi gương" sang "vận dụng, phát triển sáng tạo."

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyên đề làm rõ cội nguồn hình thành, những nội dung cốt lõi và giá trị của di sản Hồ Chí Minh theo một cách tiếp cận mới: hệ thống, biện chứng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh của ba mạch nguồn lớn: Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại cả phương Đông và phương Tây; và trên hết là chủ nghĩa Marx-Lenin - hạt nhân thế giới quan và phương pháp luận khoa học, giữ vai trò quyết định bản chất cách mạng, khoa học của toàn bộ di sản.

Người đã tiếp thu có phê phán và chuyển hóa sáng tạo những giá trị nhân bản của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo; tiếp thu tinh thần "Tự do-Bình đẳng-Bác ái" của các cuộc cách mạng dân chủ tư sản và lòng nhân ái trong giáo lý Thiên chúa giáo. Thái độ ấy là gạn đục khơi trong, là tiếp biến chứ không sao chép, làm giàu chứ không hòa tan. Chính thái độ văn hóa ấy mới là bài học lớn nhất cho hôm nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, khi các dòng chảy tư tưởng, văn hóa đan xen, va đập chưa từng có trên cả không gian thực và không gian số.

Về tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề không chỉ đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội hay từng nhóm đối tượng mà theo một cấu trúc logic khoa học chỉnh thể; xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam.

Đối với đạo đức Hồ Chí Minh, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phải trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đại hội lần thứ XIV, Chỉ thị số 07-CT/TW và hệ thống quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng; trọng tâm là thực thi nghiêm túc Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Các chuẩn mực ấy phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, phù hợp chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Về phương pháp Hồ Chí Minh, chuyên đề nhấn mạnh phương pháp gắn lý luận với thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan; chống triệt để bệnh chủ quan duy ý chí, xa rời thực tế. Xác định mục tiêu chiến lược gắn với lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong từng thời điểm để xoay chuyển cục diện. Phương pháp "Dĩ bất biến ứng vạn biến"; giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng linh hoạt, mềm dẻo về phương sách, biện pháp.

Chuyên đề nhấn mạnh nguyên tắc "6 rõ”, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền - cùng chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, chính là hình thức hiện đại của phương pháp làm việc Hồ Chí Minh.

Về phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề tập trung vào phong cách tư duy độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo; phong cách diễn đạt súc tích, trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, dựa vào "dân là gốc," lấy hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Phong cách ứng xử chân thành, nhân văn, khiêm tốn, độ lượng và tinh tế trong mọi mối quan hệ; sinh hoạt giản dị, thanh cao, ngăn nắp, đồng thời quyết liệt, triệt để trong chống lãng phí, xa hoa.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có hai yêu cầu mới đối với cán bộ, đảng viên là, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ. Thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Chuyên đề toàn khóa nêu rõ bối cảnh mới và các yêu cầu đặt ra giai đoạn 2026-2030; xác lập hệ thống giải pháp tập trung vào 4 nhóm chủ yếu. Trong đó, đáng chú ý, nhóm thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Theo chuyên đề, toàn bộ hệ thống giải pháp giai đoạn 2026-2030 phải hướng tới tạo nền tảng tinh thần vững chắc, tạo động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững; trọng tâm cốt lõi là xây dựng con người mới và phát triển nền văn hóa mới đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình. Việc triển khai phải được tổ chức đồng bộ, khoa học theo nguyên tắc "6 rõ"; kiên quyết lấy sản phẩm cụ thể, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho kết quả học tập, thực hành.

Chuyên đề nhấn mạnh, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng không dừng lại ở một đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta. Kết quả học tập, thực hành không đo bằng số buổi học đã tổ chức, số bản đăng ký đã ký, mà đo bằng số việc khó được giải quyết, số bức xúc của dân được tháo gỡ, số cán bộ dám nghĩ, dám làm và làm được việc cho dân./.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước.