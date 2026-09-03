Cán bộ, đảng viên hiện thực hóa Nghị quyết bằng hành động thiết thực

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, không khí học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết diễn ra nghiêm túc, sôi nổi tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Là một trong những đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sáng 3/9, đồng chí Từ Hồng Long, Phó Trưởng Ban quản lý Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc Thành phố đánh giá, các nội dung được trình bày tại Hội nghị rất trọng tâm và thiết thực, từ đó các sở, ngành, đơn vị có thể xây dựng những chương trình hành động cụ thể hóa và đưa các Nghị quyết vào đời sống.

Liên quan đến Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 26-NQ/TW), đồng chí Từ Hồng Long cho rằng Nghị quyết đã tác động trực tiếp không chỉ đến những đơn vị đã và đang làm du lịch, mà còn đến những đơn vị trong công tác quản lý văn hóa, lịch sử và quản lý điểm đến du lịch.

Trong đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng xác định nhiệm vụ cụ thể là phải chuyển hóa từ khai thác số lượng sang chất lượng, phát huy yếu tố trải nghiệm văn hóa, lịch sử tại mỗi điểm đến, tập trung chuyển đổi số và tăng trưởng xanh để giữ vững hệ sinh thái mang lại môi trường phát triển du lịch bền vững.

Theo đồng chí Từ Hồng Long, hiện nay phát triển Du lịch không chỉ là nhiệm vụ chính của ngành Du lịch, mà còn có trách nhiệm quản lý liên ngành, trong đó có lĩnh vực văn hóa, lịch sử, môi trường, quy hoạch, đầu tư,… mới đảm bảo phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể, ở lĩnh vực văn hóa, lịch sử thì đơn vị quản lý cần nhận diện không chỉ là bảo tồn mà phải chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch của địa phương, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong dịch vụ, đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng trải nghiệm của nhân dân và du khách.

Tham gia Hội nghị toàn quốc Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngay tại phòng họp giao ban của bệnh viện, Tiến sỹ-bác sỹ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các Nghị quyết, Chỉ thị; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại đầu cầu Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Việc học tập này không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là cơ hội tiếp cận nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Từ đó, các hoạt động chuyên môn được thực hiện nhuần nhuyễn, thông suốt và đúng tinh thần chỉ đạo: Lấy người dân, bệnh nhân làm gốc.

Đề cập đến việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bác sỹ Diệp Bảo Tuấn cho rằng đây là chỉ đạo hết sức sáng suốt và quyết liệt của Trung ương vừa khuyến khích được tinh thần dấn thân, cống hiến của cán bộ vừa giúp họ yên tâm công tác.

Đặc biệt, theo bác sỹ Diệp Bảo Tuấn, việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn là “kim chỉ nam” xuyên suốt trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên.

“Học Bác không phải là những điều cao xa mà nằm ngay trong những tư tưởng và hoạt động đời thường. Đối với chúng tôi, những người làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chúng tôi càng phải thấm nhuần hơn lời dạy của Bác “lương y như từ mẫu,” luôn đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết,” bác sỹ Diệp Bảo Tuấn khẳng định.

Là lực lượng xung kích trong quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Hội nghị, ưu tiên đầu tiên của Thành Đoàn là tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là một bước chuyển quan trọng về yêu cầu hành động: Từ học tập, nhận thức và làm theo sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; vận dụng cả tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Bác vào thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, cho rằng học Bác không chỉ dừng ở nhận thức hay sự noi theo chung chung, mà phải hình thành phương pháp hành động, nhìn thẳng vào thực tiễn, đặt lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát, lựa chọn đúng việc, kiên trì thực hiện và tự đánh giá bằng kết quả.

Trên tinh thần ấy, chúng tôi, những người trẻ của Thành phố mang tên Bác không chỉ thụ hưởng thành quả phát triển mà quyết tâm trở thành chủ thể trực tiếp kiến tạo và lan tỏa thành quả ấy.

Khát vọng cống hiến phải đi cùng năng lực thực hành; tinh thần dấn thân phải đi cùng hiệu quả; sáng tạo phải hướng tới con người.

Khi người dân được phục vụ tốt hơn, thanh thiếu nhi có thêm cơ hội phát triển, những vấn đề của cộng đồng được giải quyết nhanh hơn và bền vững hơn, đó chính là minh chứng thuyết phục nhất cho việc tuổi trẻ Thành phố học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới./.

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