Lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm chiến lược tổng thể

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước.

Trình bày chuyên đề: “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới,” Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết: Đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn, bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Việc ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW xuất phát từ 4 căn cứ chủ yếu là: vị trí, vai trò của công tác tư tưởng; những hạn chế, yếu kém đã được nhận diện thẳng thắn; bối cảnh quốc tế đang thay đổi mang tính thời đại; yêu cầu tự thân của cách mạng nước ta.

Nghị quyết nhằm xác lập tầm chiến lược dài hạn cho công tác tư tưởng; bảo đảm tính tổng thể, liên thông từ Trung ương đến cơ sở, từ trong nước ra ngoài nước, từ không gian thực sang không gian số; bố trí nguồn lực tương xứng; và ràng buộc trách nhiệm chính trị của cấp ủy, người đứng đầu bằng cơ chế kiểm tra, đánh giá.

Toàn cảnh hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về vị trí trong tổng thể các nghị quyết của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết là sự cụ thể hóa Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIV trên lĩnh vực tư tưởng. Nghị quyết không đặt ra đường lối mới, mà chuyển hóa các quan điểm lớn của Đảng về xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức thành một chiến lược có mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và địa chỉ trách nhiệm.

Về quan hệ dọc, đây là nghị quyết mang tầm chiến lược quốc gia, là sự cụ thể hoá Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng. Về quan hệ ngang, Nghị quyết số 25-NQ/TW giữ vai trò nền tảng tinh thần cho toàn bộ hệ thống các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đây là nghị quyết có phạm vi tác động đến toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiến hành đồng bộ ở trong nước và ngoài nước, trên cả không gian thực và không gian số; gắn công tác tư tưởng với kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Không một cấp ủy, cơ quan, đơn vị nào đứng ngoài Nghị quyết này.

Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định phương châm xuyên suốt là “Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục-Hiệu quả.” Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Bốn quan điểm chỉ đạo, trong đó có ba điểm mới cần quán triệt sâu: Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống,” lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là hướng tới giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong đời sống tinh thần xã hội; công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa;” bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín; niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển.

Đến năm 2030, Nghị quyết lượng hoá mục tiêu thành 5 nhóm với các chỉ tiêu kiểm đếm được. Trong đó, 100% cấp ủy, tổ chức đảng đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hằng năm; nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng luận cứ khoa học 100% quan điểm sai trái, thù địch có tác động lớn; 100% kiến nghị, phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn quy định; 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư, có cán bộ chuyên trách và kết nối hệ thống thông tin nguồn.

Nghị quyết số 25-NQ/TW cũng đặt mục tiêu hình thành mạng lưới 15.000-20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực; đào tạo chuyên sâu 4.000-6.000 cán bộ tuyên giáo nòng cốt.

Tầm nhìn đến năm 2045, công tác tư tưởng trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin.

Nghị quyết số 25-NQ/TW xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có ba nhóm đột phá. Trong đó nhóm đột phá thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội.

Cốt lõi là đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm; mỗi chủ trương, chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại đi kèm; đổi mới việc nắm, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm bằng điều tra xã hội học kết hợp phân tích dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo-và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng lại ở báo cáo.

Bên cạnh đó, nhóm đột phá thứ hai là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp không gian thực với không gian số. Mỗi xã, phường, đặc khu phân công một Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách; duy trì sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư; công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở; bảo đảm nguyên tắc một vụ việc-một đầu mối phát ngôn-một bộ thông điệp thống nhất. Xử lý vấn đề ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước." (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về tổ chức thực hiện, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi biến thành hành động. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thống nhất, toàn diện việc tổ chức thực hiện và ban hành Kế hoạch thực hiện.

Việc tổ chức thực hiện quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ chỉ giao một cơ quan chủ trì, không chồng chéo.

Ngay sau Hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt đến chi bộ và ban hành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình. Kế hoạch phải xác định rõ chỉ tiêu được lượng hóa, phân công người chịu trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành; tuyệt đối không sao chép nghị quyết thành kế hoạch. Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt, trực tiếp chỉ đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, công tác tư tưởng là công việc khó nhất nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW không đo bằng số hội nghị đã tổ chức hay số văn bản đã ban hành, mà đo bằng ba điều rất cụ thể: người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không; những bức xúc ở cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không; và niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ có dày lên từng năm hay không./.

Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới Nghị quyết số 25-NQ/TW nhấn mạnh công tác tư tưởng trong bối cảnh mới cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm "Chủ động-Sắc bén-Thuyết phục- Hiệu quả."

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